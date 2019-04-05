Постановлением президента Узбекистана от 4 апреля внедряется новый порядок государственной поддержки приобретения сельскохозяйственной техники организациями сферы сельского хозяйства.

Согласно ему, финансирование покупки отечественной зерноуборочной и хлопкоуборочной техники осуществляется за счет заемных средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве финансов, объем которых ежегодно определяется при формировании его доходов и расходов. Срок возврата заемных средств составит от 7 до 10 лет в зависимости от срока окупаемости и процентной ставкой не выше 50% от ставки рефинансирования Центрального банка.

В порядке эксперимента Министерство финансов обеспечит возмещение в 2019 году 30% расходов на услуги хлопкоуборочных машин, привлекаемых к хлопкоуборочным работам сельскохозяйственными предприятиями Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областей.

По результатам эксперимента до 1 декабря будут внесены предложения по внедрению данной практики в других регионах страны.

До 20 апреля будут выделены 155,6 млрд сумов за счет средств фонда для взаиморасчетов между компаниями «Узагролизинг», «Узмашлизинг» и производителями сельскохозяйственной техники за технику, поставленную в четвертом квартале 2018 года на лизинговой основе.

В этом году 30% средств, направляемых в уставные капиталы Народного банка и «Микрокредитбанка» будут направлены на целевое кредитование приобретения отечественной сельскохозяйственной техники.

До 1 января 2020 года документ освобождает отечественных производителей от уплаты налога на добавленную стоимость в части реализации сельскохозяйственной техники.

Министерство финансов Узбекистана в месячный срок разместит в коммерческих банках в качестве депозитов 50 млн долларов сроком до двух лет для выделения целевых кредитов отечественным производителям сельскохозяйственной техники.

Кабинету Министров поручено привлекать долгосрочные льготные кредитные линий международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций в 2019—2021 годах в размере не менее 100 млн долларов ежегодно для финансирования поставок сельскохозяйственной техники отечественного производства на лизинговой основе.

Будет разработана «дорожная карта», предусматривающую расширение производства комплектующих изделий и запасных частей для сельскохозяйственной техники с привлечением прямых иностранных инвестиций и доведение к концу 2021 года уровня локализации производства всех видов сельскохозяйственной техники до не менее 40%.

В документе отмечается, что в 2018 году производителям сельскохозяйственной продукции, в первую очередь фермерским хозяйствам, организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров, поставлено более 33,7 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

Несмотря на это, более 25% имеющейся сельскохозяйственной техники эксплуатируется свыше 15 лет, в связи с чем обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции качественной и доступной техникой требует дальнейшей государственной поддержки.