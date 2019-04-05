Членство фермерских и дехканских хозяйств в Совете фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана стало обязательным. Поправки в законы о фермерском и о дехканском хозяйстве 4 апреля подписал президент Шавкат Мирзиёев. Законодательная палата приняла поправки 22 февраля, а Сенат одобрил их 28 февраля.

При прекращении членства в совете прекращается и право владения или постоянного либо срочного пользования всем земельным участком или его частью, а также аренды земельного участка. Это дополнение внесено в статью 36 Земельного кодекса.

Кроме того, при неиспользовании в течение двух лет земельного участка, предоставленного для несельскохозяйственных нужд, право собственности на него прекращается. Прежде этот срок равнялся трем годам.

По новой редакции статьи 84 Земельного кодекса, советы фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель осуществляют общественный контроль и ведут мониторинг рационального использования земельных участков дехканских хозяйств и приусадебных земель, включая состояние обработки земель, посева семян, саженцев и деревьев, устройства теплиц, разведения скота и птиц.

Советы также получили право выдавать предписания фермерским, дехканским хозяйствам и владельцам приусадебных земель о необходимости целевого и эффективного использования соответствующих земельных участков.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии Расул Кушербаев, ранее высказывавшийся против поправок, в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» отметил, что новый порядок нарушает права и интересы фермеров и дехкан и превращает совет в «гибридную организацию».

«Было понятно, что такой порядок неправильный, еще на стадии законопроекта. Но законопроект прошел, в результате мы превратили Совет фермеров в гибридную организацию. Торгово-промышленная палата тоже является гибридной. Эти организации нельзя назвать государственными или негосударственными», — заявил он. В свое время депутат был против обязательного членства предпринимателей в ТПП (в итоге оно стало обязательным только для крупных компаний).

«Специалисты Кабмина, внесшие документ на рассмотрение в парламент, не смогли ответить на мой вопрос: „Членство в негосударственных организациях должно быть добровольным или принудительным?“ Но проект набрал более 50% голосов и прошел дальше», — отметил депутат.

Согласно статье 18 закона «О негосударственных некоммерческих организациях», требование об указании в официальных документах на членство или участие в деятельности той или иной негосударственной некоммерческой организации не допускается. Принадлежность или непринадлежность граждан к ННО не может служить основанием для ограничения их прав и свобод.

«Если совет — это негосударственная организация, то она должна независимо от государства, добровольно защищать права фермеров. Если совет будет по-настоящему работать и защищать интересы своих членов, то фермеры и дехкане сами вступят в ряды организации. Принудительного членства быть не должно», — подчеркнул Расул Кушербаев.

«Почему я как гражданин могу вступать и выходить из членства политических партий, Союза молодежи, но если я бизнесмен, то у меня нет выбора? Как это понимать? Основной источник доходов фермера — это земля. Без земли он не может быть фермером. Может быть предпринимателем, но не фермером», — отметил он.

Юрист Хушнудбек Худайбердиев в одном из комментариев в своем Telegram-канале напомнил выдержки из законодательных актов:

Негосударственная некоммерческая организация — самоуправляемая организация, созданная на добровольной основе физическими и (или) юридическими лицами, не преследующая извлечение дохода (прибыли) в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученные доходы (прибыль) между ее участниками (членами).

(Статья 2 закона «О негосударственных некоммерческих организациях»)

Общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся для совместной реализации их прав, свобод и законных интересов в сфере политики, экономики, социального развития, науки, культуры, экологии и других областях жизни.

(Статья 1 закона «Об общественных объединениях»)

Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях.

(Статья 34 Конституции)