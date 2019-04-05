Пятый Международный фестиваль джаза пройдет 14−30 апреля в четырех городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Коканде, сообщила пресс-служба офиса ЮНЕСКО в Ташкенте.

Фестиваль организован в связи с празднованием Международного дня джаза Министерством культуры Узбекистана, Государственной филармонией, Фондом развития культуры и искусства, джаз-клубом театра «Ильхом», хокимиятом Ташкента, а также при поддержке посольств Франции, Израиля, Индии, Индонезии, Венгрии, Турции, Великобритании, Швейцарии и Чехии.

В рамках фестиваля пройдут концерты, мастер-классы для джазовых исполнителей и студентов музыкальных учебных заведений, а также совместные импровизации местных и зарубежных музыкантов.

Гостей фестиваля ждут выступления Омри Мора, пианиста и композитора из Израиля, турецкого дуэта «Турумтай — Зарич», венгерского джаз-рок-певца и гитариста Барна Пели, певицы Шефали Альварес из Индии, дуэта из Швейцарии Малколма Браффа и Клер Югенэн, чешской джазовой группы The Abs и других джазовых музыкантов.

Концерты пройдут в Ташкенте — во дворце «Туркистон», в Государственной консерватории, в театре «Ильхом» и Молодежном театре. Выступления индийских музыкантов состоятся также в Самарканде, Бухаре и Коканде.

Программа фестиваля и информация о билетах появится в ближайшее время на сайтах и официальных страницах организаторов и посольств в Facebook.