Муродилла Ёкубович Эшматов назначен председателем правления Народного банка, сообщила пресс-служба Министерства юстиции в Telegram-канале.

Ранее, с 2016 года, занимал должность первого заместителя хокима Сырдарьинской области по вопросам экономики и предпринимательства.

По образованию — экономист, в 1991 году окончил Ташкентский государственный экономический университет. С 1995 по 2005 годы работал в системе Центрального банка Узбекистана на разных должностях, а с 2005 по 2016 годы занимал пост заместителя председателя Центробанка.