«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из шести интересных мероприятий выходных 6−7 апреля.





В кинотеатрах столицы проходят три премьеры фильмов: фантастический боевик «Шазам», триллер «Кладбище домашних животных» и мультфильм «Потерянное звено».

В театре Марка Вайля «Ильхом» 7 апреля пройдет показ фильма «Звезды» режиссера из Узбекистана Александра Новикова-Янгинова. Вход свободный.





В воскресенье в торгово-развлекательных комплексах Next и Atlas «Чиланзар» стартуют выставки ручных изделий. Посетителей ждут узбекские национальные сувениры, косметическая продукция, изделия из натуральной кожи и многое другое.





В субботу и воскресенье во Дворце кино имени Алишера Навои пройдет шоу со специальной программой «Как ДимДимыч стал фиксиком».

Развить чувство красоты у детей в игровой форме поможет галерея Zero Line, где им расскажут о величайших произведениях искусства, а также покажут короткие мультфильмы.

На выходных актеры Молодежного театра познакомят детей со сказками в магазине «Книжная Полка».





7 апреля в Anhor Lokomotiv пройдет открытие мотосезона, где соберутся мотоциклисты из России и стран Центральной Азии.

Zlotnikov Dance Centre в парке культуры и отдыха имени Фурката проведет бесплатные мастер-классы для тех, кто хочет научиться street dance.





Магазин Hobby Games приглашает на бесплатную игротеку, участники также смогут поучаствовать в игре «Ужас Аркхэма» и окунуться в мистический мир Лавкрафта.

В развлекательном комплексе Ice City продолжается акция «Плати сколько хочешь».





Живую музыку можно послушать на выходных в April, Obi Hayot, Baden, Clun Castle.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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