«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Творожный десерт «Даниссимо» со вкусом фисташкового мороженого





Российский бренд представил Danone представил на рынке Узбекистана свой новый продукт творожный десерт с различными вкусами. Это очень приятный на вкус десерт, с различными вкусами. Он подойдет в качестве завтрака или легкого перекуса для взрослых и детей, а еще им будет приятно полакомиться после обеда или ужина.

Рис басмати Bravolli





Российский производитель «Торговый Дом Ярмарка» представил на рынке Узбекистана рис басмати в новой оригинальной упаковке. Качество продукта порадовало, рисинки — одна к другой, удобная упаковка, которая оснащена специальной застежкой для удобного хранения.

Печенье Nuts Cookies





Печенье с арахисом — это очередная новинка от Crafers. Печенье Nuts Cookies светлого цвета, с кусочками арахиса сверху и внутри. Оно не тонкое, рассыпчатое и немного хрустящее. У печенья приятный сливочно-арахисовый аромат с нотками ванили, оно нежное и приятное на вкус.

Шоколадный батончик Snickers «Пломбир»





Компания Mars выпустила новую версию привычного батончика Snickers. Новинка получила название Snickers «Пломбир». Открывая упаковку, несложно заметить слегка отличающийся оттенок шоколада, — он светлее привычного буквально на пару тонов. Вкус пломбира чувствуется отчетливо, нуга и орехи открываются немного позже.

Минеральная вода «Ессентуки»





Питьевая лечебно-столовая минеральная вода из России — одна из самых известных достопримечательностей одноименного курорта. Минеральная вода, как правило, нравится лишь некоторым потребителям за счет соленого привкуса, однако ее применяют в лечебных целях.