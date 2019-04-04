И. о. директора ООО «Ташкентский филиал агрохимической станции» М. Б. задержан с вещественными доказательствами при получении 15 тысяч долларов за решения вопроса поступления гражданина С. У. в Ташкентский государственный экономический университет по второй специальности.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Ташкентского городского управления и Яшнабадского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана совместно с правоохранительными органами.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, задержанный предлагал устроить на учебы через своих высокопоставленных знакомых в университете.

По факту мошенничества в отношении М. Б. возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия.