В 2018 году в Узбекистане было проведено 15,3 тысячи рейдов по выявлению нелегальных перевозчиков пассажиров. Эти данные опубликованы Международным пресс-клубом в Telegram-канале по итогам заседания в среду.

В результате рейдов было оформлено 56 тысяч административных протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 26,2 млрд сумов.

Согласно статье 176−3 Кодекса об административной ответственности, штраф для частных автовладельцев за перевозку пассажиров без лицензии составляет от 20 до 100 минимальных размеров зарплаты (МРЗП), для должностных лиц — от 50 до 150 МРЗП.

Услуги такси по итогам прошлого года оказывали 6100 предприятий (5600 — в 2017 году), которые располагают 127,8 тысячи лицензированных такси.

Всего в 2018 году поступления в этой сфере составили 86,3 млрд сумов (63,8 млрд сумов — в 2017 году). В этом году прогнозируется увеличение до 90,9 млрд сумов.