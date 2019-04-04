Заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Ботир Захидов не видит проблем в создании национальной платежной системы, владельцем которой выступает регулятор отрасли. Об этом он заявил во время интервью корреспонденту «Газеты.uz» на Финансово-банковском форуме в Ташкенте.

По его словам, главная цель Центробанка — создание конкуренции на рынке платежных систем.

«Сегодня оператором локальной платежной системы является одно предприятие, а появление на рынке второго уже будет развивать конкуренцию. Кроме того, в России такой же механизм реализован — владельцем платежной системы „Мир“ является (Центральный — ред.) банк России. Я в этом направлении не вижу никаких проблем, которые могут возникнуть, самая главная цель Центробанка, государства — развивать конкуренцию на рынке», — сказал он.

Замглавы ЦБ также прокомментировал проект закона о платежах и платежных системах, который, по мнению экспертов, должен быть доработан.

«Проект закона был разработан ЦБ и согласован с другими министерствами. Проведена экспертиза законопроекта со стороны экспертов Всемирного банка. В принципе, это нормальная практика, когда ЦБ регулирует отношения в области платежных систем. Этот опыт применяется практически во всех странах», — сказал Ботир Захидов.

Как он отметил, ЦБ будет осуществлять контроль и надзор в сфере информационной безопасности операторов платежных систем и поставщиков платежных услуг. Сейчас эту сферу не регулирует ни одна государственная структура, отметил зампред Центробанка.

«Учитывая то, что в рамках этого закона расширяются полномочия операторов, платежных организаций, учитывая то, что идем по пути интеграции с глобальными системами, регулирование этого рынка абсолютно необходимо, что доказано практическим опытом всех стран. Это является требованием настоящего дня», — заявил он.

Согласно проекту закона, ЦБ проводит мониторинг платежных систем, оценку их деятельности, а по ее результатам может подготовить предложения по изменению их работы. Кроме того, Центробанк может применять меры и санкции в случае выявления нарушений, устанавливать требования к руководителю исполнительного органа оператора платежной системы, проводить инспекционные проверки, получая доступ к местам работы и к информационным системам этих организаций. Ботир Захидов считает, что у ЦБ «надзорные, а не карательные функции».

«Говорить о карательных функциях ЦБ не совсем правильно, можно сказать: надзорные. О вмешательстве в деятельность платежных систем (инспекционные проверки — ред.): у платежных организаций имеется доступ к личным данным их пользователей, то есть к миллионной аудитории клиентов этих организаций, они практически будут иметь доступ к счетам своих клиентов. В этих условиях я считаю неправильным, когда ни одна государственная структура не контролирует такой процесс, это должно быть под контролем, что обеспечило бы безопасность платежной системы в целом. Это абсолютная необходимость, что доказано практикой почти всех стран и рекомендовано международными финансовыми институтами, включая Всемирный банк», — подчеркнул он.

Ботир Захидов уверяет, что поставщики платежных услуг, которые со вступлением в силу закона также должны будут получить лицензию ЦБ, могут не приостанавливать свою деятельность и параллельно продолжить работу над получением лицензии. Срок рассмотрения заявки может составлять до 1 месяца.

«Требования для получения лицензии минимальны, никаких приостановок в работе не предвидится. В самом законе это предусмотрено, эти организации продолжат свою деятельность, работая над получением лицензии. Требования получения лицензии абсолютно не сложные — если организация добросовестна, отвечает требованиям времени, у [нее] не должно быть проблем», — отметил он.

Более того, зампред ЦБ указал, что первое время регулятор не будет устанавливать требования о минимальном размере уставного капитала операторов платежных систем и платежных организаций.

«Эта практика многих стран, в законе не прописана определенная сумма. На первоначальном этапе мы не планируем устанавливать минимальный размер уставного капитала, а уже со временем, после того как платежные системы адаптируются, можно будет определить необходимую сумму для обеспечения нормальной деятельности платежной организации. После этого будет принято решение об установлении таких лимитов», — сказал Ботир Захидов.