Работа с обращениями, выявление и решение проблем населения будет проводиться на основе принципа «махалля — сектор — Народная приемная — махалля». Эта мера закреплена указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 2 апреля.

Основными направлениями этой системы взаимодействия определены:

комплексное социально-экономическое развитие регионов, принятие мер по выявлению и совместному решению проблем путем подворового обхода, изучения социальных и других объектов, установление действенного общественного контроля;

ежеквартальное внесение для обсуждения на заседаниях Кенгашей народных депутатов предложений по результатам общественного контроля, сведений о выявленных проблемах, а также по заслушиванию отчетов должностных лиц;

внедрение системы электронного обмена информацией с целью обобщения и решения выявленных проблем;

непосредственное участие в разработке проектов социально-экономических программ на местах.

Председатели сходов граждан ежеквартально будут представлять сведения об актуальных проблемах своей махалли руководителям секторов и в Народные приемные. Наиболее насущные проблемы руководители секторов и Народные приемные будут рекомендовать для отображения в соответствующих программах.

Кроме того, председатели будут вносить руководителям секторов и в Народные приемные информацию в письменном виде об итогах работы, проведенной на территории сотрудниками государственных органов, членами штаба сектора, представителями отраслей дорожного строительства, электро-, газо-, водоснабжения, канализационного, коммунального и социального хозяйства. Народные приемные будут вносить предложения — в зависимости от качества работы — о поощрении либо привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц и работников вышеуказанных организаций.

На общественных началах вводятся должности заместителя председателя схода граждан — советника по социальным и духовно-просветительским вопросам, а также заместителя председателя схода граждан — советника по содействию предпринимательству, владельцам приусадебных земель и делам благоустройства.

Будут организованы групп «Наставления старейшин» для рационального использования «богатого жизненного опыта представителей старшего поколения и пенсионеров из числа бывших работников правоохранительных органов в сохранении стабильности социально-духовной атмосферы в махалле».

За год в 1,5 раза поэтапно поднимут месячный фонд оплаты труда председателей и ответственных секретарей сходов граждан. Первое повышение зарплаты пройдет с 1 мая в 1,25 раза, а с 1 октября — в 1,2 раза.

В двухмесячный срок ожидается разработка проект закона, предусматривающего административную ответственность за незаконное вмешательство в деятельность органов самоуправления граждан, неисполнение либо ненадлежащее исполнение решений сходов граждан, а также нарушение гарантий деятельности председателя схода граждан.

В течение трех месяцев будет разработана новая редакция закона «Об органах самоуправления граждан», предусматривающая:

максимальное сокращение нормативно-правовых актов о деятельности органов схода граждан, пересмотр рамочных, бездействующих и не влияющих на правоприменение актов законодательства, а также устранение устаревших механизмов;

внедрение в органах схода граждан системы «современный менеджмент», а также конкретное определение направлений их деятельности, задач и пределов ответственности;

укрепление процедур рассмотрения обращений сходов граждан, направленных в уполномоченные государственные органы;

социальную защиту председателей сходов граждан, гарантии их деятельности и отличительные знаки.

Здания, используемых сходами граждан, из числа государственной собственности, вместе с закрепленными земельными площадями, передадут с правом собственности сходам граждан.

Документ запрещает привлечение работников советов по координации деятельности органов самоуправления граждан, а также сходов граждан на собрания и другие мероприятия, не связанные с их задачами и направлениями их деятельности, необоснованное вмешательство в их работу, возложение несвойственных им задач, а также закрепление за другими лицами либо необоснованное изъятие зданий, находящихся на балансе сходов граждан.

К июлю сходы граждан подключат к национальному сегменту интернета по льготному тарифу. До 1 января 2020 года в систему «Электронное правительство» будет введена электронная база данных «Махалла».