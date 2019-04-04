Следственный отдел при Юнусабадском УКД ОВД Ташкента принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 59-летней Мухтабар Ю., задержанной 1 апреля за попрошайничество. Как сообщила пресс-служба ГУВД столицы, такое решение было принято в соответствии с принципами милосердия и гуманности, а также в виду возраста задержанной.

28 января суд по административным делам Юнусабадского района признал Мухтабар Ю. виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 188−3 («Попрошайничество») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 0,5 МРЗП.

1 апреля женщина вновь была замечена возле мечети, расположенной по ул. Бодомзор, где занималась попрошайничеством. Занятие попрошайничеством после применения штрафа, согласно статье 127−1 Уголовного кодекса, наказывается обязательными общественными работами до 240 часов или исправительными работами до 2 лет либо ограничением свободы до 1 года или лишением свободы до 1 года.

ГУВД отмечает, что женщина имеет мужа и четверых совершеннолетних детей, все ее родные трудоустроены, способны и не отказываются ее обеспечивать. «Попрошайничество она сделала своим хобби».

«С женщиной и ее родными проведена серьезная профилактическая беседа», — подчеркнули в ГУВД.