Открытый суд по второму уголовному делу в отношении подсудимого Ахмада Турсунбаева и еще 15 лиц рассматривается в здании Куйичирчикского районного суда по уголовным делам Ташкентской области.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана, подсудимые Ахмад Турсунбаев и другие обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 (мошенничество), 168 (мошенничество) через 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.

Сейчас продолжается судебное следствие. На сегодняшний день опрошены около 7000 из более 11,5 тысяч потерпевших, заслушаны показания 20 свидетелей.

Судебный процесс проходит под председательством судьи Ташкентского областного суда по уголовным делам Х. Шермухамедова.

Напомним, что 21 февраля 2018 года в Ташкентском областном суде по уголовным делам был оглашен приговор суда в рамках первого уголовного дела в отношении А. Турсунбаева, О. Кучкарова, И. Ибрагимова, М. Турсунбаева, О. Турсунбаева, А. Турдыева и Р. Исмаилова, которые получили от 7 до 13 лет лишения свободы и штрафы.