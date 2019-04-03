Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 3 апреля принял Матильду Димовску, назначенную постоянным представителем Программы развития ООН в Узбекистане.

Как сообщила пресс-служба МИДа, Матильда Димовска вручила министру письмо администратора ПРООН Акима Штайнера о своем назначении в Узбекистан.

Министр поздравил Матильду Димовску с назначением на ответственный пост и пожелал ей успехов.

Стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и ПРООН. Отмечалось, что положения Стратегии действий по развитию Узбекистана в 2017—2021 годах соответствуют Целям устойчивого развития.

Абдулазиз Камилов высоко оценил усилия ООН, в т. ч. ПРООН, направленные на содействие в решении экологических проблем. Отмечалось, что запуск Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для Приаралья под эгидой ООН стал важным событием в сфере решения экологических проблем региона.