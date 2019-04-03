Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 апреля подписал закон об административном надзоре за отдельной категорией лиц, освобожденных из учреждений по исполнению наказаний. Документ был принят Законодательной палатой 7 января и одобрен Сенатом 28 февраля.

Согласно документу, административный надзор — это комплекс мер воспитательно-профилактического воздействия, включающий применение к поднадзорным следующих ограничений:

запрет на пребывание вне места жительства в определенное время суток;

запрет на пребывание в определенных местах;

запрет на выезд за установленные судом пределы территории без разрешения органов внутренних дел;

явка в опорный пункт органа внутренних дел для регистрации от 1 до 4 раз в месяц;

запрет на употребление алкогольных напитков.

Законом закреплены основные принципы административного надзора: законность, демократизм, справедливость, гуманность, соблюдение и уважение прав, свобод и законных интересов граждан, дифференциация и индивидуализация устанавливаемых ограничений, стимулирование законопослушного поведения.

Административный надзор устанавливается судом при наличии оснований в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом особо опасными рецидивистами; осужденных за совершение тяжких или особо тяжких преступлений; осужденных два или более раз за любые умышленные преступления; отбывших наказание в виде лишения свободы на территории другого государства за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Административные ограничения могут быть частично отменены судом по представлению органа внутренних дел или заявлению поднадзорного лица либо его представителя, а также ходатайству трудового коллектива, общественного объединения и органа самоуправления граждан с учетом сведений об образе его жизни и поведении.

Законом определено, что административный надзор устанавливается на срок от 6 месяцев до 1 года, не должен препятствовать нормальной жизнедеятельности поднадзорного лица и осуществляется, как правило, в свободное время от его работы, учебы или службы.