В ресторане Pappindom обвал цен: стоимость всех блюд в меню снизилась до 40%.
Здесь предлагают вкусное мясо, отличную атмосферу, музыку и роллы от YaponaMama до 2:00 часов.
Ознакомиться с меню можно по ссылке.
Также в Pappindom можно с выгодой провести дни рождения и банкеты.
Адрес: Юнусабадский р-н, Ниёзбек йули, 3 проезд, дом 57
Ориентир: Ирригационный институт.
Режим работы: с 17:00 до 02:00, без выходных
Телефон для резерва столов: (+998) 71−200−50−70
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Instagram: @pappindom_uz
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