В ресторане Pappindom обвал цен: стоимость всех блюд в меню снизилась до 40%.





Здесь предлагают вкусное мясо, отличную атмосферу, музыку и роллы от YaponaMama до 2:00 часов.





Ознакомиться с меню можно по ссылке.

Также в Pappindom можно с выгодой провести дни рождения и банкеты.





Адрес: Юнусабадский р-н, Ниёзбек йули, 3 проезд, дом 57

Ориентир: Ирригационный институт.

Режим работы: с 17:00 до 02:00, без выходных

Телефон для резерва столов: (+998) 71−200−50−70

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Instagram: @pappindom_uz

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