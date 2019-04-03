Открытый суд по рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего хокима Юнусабадского района Бахтиёра Абдусаматова (1976 г. р.) проходит в Ташкентском городском суде по уголовным делам, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Напомним, Бахтиёр Абдусаматов был задержан в сентябре 2018 года при получении взятки в служебном кабинете. По неподтвержденной информации, размер взятки составлял 400 тысяч долларов за выделение земельного участка или участков.

Вместе с ним на скамье подсудимых — временно безработный Улмас Мухамедсаидов (1970 г. р.) и бывший генеральный директор предприятия «Национальный PR-центр» Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Шохрух Маликов (1982 г. р.).

Экс-хоким Юнусадабского района Бахтиёр Абдусаматов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) и 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.

Улмас Мухамедсаидов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 (мошенничество), 211 (дача взятки) через 28 (виды соучастников преступления) и 212 (посредничество во взяточничестве) УК.

Шохрух Маликов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 211 (дача взятки) и 212 (посредничество во взяточничестве) УК.

Судебный процесс проходит под председательством судьи Ташкентского городского суда по уголовным делам Зафара Нурматова. В настоящее время идет судебное следствие, опрашиваются свидетели. Судебный процесс продолжается.