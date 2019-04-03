С 28 по 29 марта в Ташкенте проходил Международный финансово-банковский форум государств-участников СНГ. В его рамках 29 марта «Ингосстрах» и «ИНГО-Узбекистан» (входит в группу ИНГО) провели пресс-брифинг, посвященный развитию российско-узбекских отношений в области страхования.

В мероприятии приняли участие члены правления «Ингосстраха» в лице генерального директора Михаила Волкова, заместителя генерального директора по внешним связям Ильи Соломатина, директора по связям с общественностью «Ингосстраха» Карена Асояна и генерального директора «ИНГО-Узбекистан» Бахтиёра Гайбуллаева.





На пресс-брифинге в качестве ключевых перспектив развития рынка было выделено принятие государственной программы совершенствования страхового рынка на пять лет. Согласно ожиданиям участников мероприятия, в программу будут включены следующие меры: увеличение требований к уставному капиталу компаний, реформирование системы ОСАГО и введение новых обязательных видов страхования.

«Узбекистан обладает наиболее быстрорастущей экономикой в Центральной Азии и имеет высокий потенциал развития рынка страховых услуг. „Ингосстрах“ нацелен на планомерное расширение бизнеса в данном регионе. Мы готовы не только обеспечить необходимую консультационно-методологическую поддержку дочерней компании, но и способствовать развитию регионального рынка. Сейчас „Ингосстрах“ предоставляет „дочке“ перестраховочную емкость, оказывает услуги по оценке рисков, андеррайтингу, и при необходимости принимает участие в рассмотрении убытков. Также мы планируем поддерживать инвестиции в персонал „ИНГО-Узбекистан“ и на базе своего учебного университета проводить системное обучение кадров. Кроме того, мы готовы делиться опытом в области ОСАГО, предлагая, в частности, экспертизу в вопросах электронного полиса и Европротокола, которые в России уже применяются, а на рынке Узбекистана могут быть внедрены в обозримом будущем», — комментирует Михаил Волков, генеральный директор компании «Ингосстрах».





Участники мероприятия отметили, что по итогам 2018 года объем страховых премий узбекского рынка составил 1,6 трлн сумов (около 200 млн долларов США), а размер выплаченных страховых возмещений составил 460,8 млрд сумов. Объем премии в области общего страхования составил 1,2 трлн сумов (около 150 млн долларов США), что на 54,4% выше аналогичных показателей прошлого года. Сбор премии в сегменте страхования жизни составил 400 млн сумов (около 50 млн долларов США), увеличившись более чем в три раза.

В рамках пресс-брифинга компания «ИНГО-Узбекистан» подвела итоги 2018 года и обозначила увеличение сбора страховой премии на 24,5% (до 27,8 млрд сумов), объема выплат — на 105,5% (до 3,1 млрд сумов). Организация является одной из главных в сегменте страхования путешествующих и входит в число ведущих страховщиков по страхованию ответственности, добровольному комплексному страхованию транспортных средств и имущества. Величина страховых резервов компании составила 27,2 млрд сумов (рост на 49%), объем активов компании составляет 59 млрд сумов (рост на 28%).





«Рынок страхования Узбекистана имеет огромный потенциал развития. Наша компания сохраняет курс на рост филиальной и агентской сети, расширение продуктового портфолио и повышение качества услуг. Мы ставим амбициозные цели по наращиванию сборов страховой премии и закрепление позиции в топ-8 компаний Узбекистана. Для этого мы интегрируем лучшие практики группы ИНГО в ежедневную работу, а также инвестируем в развитие наших компетенций в области андеррайтинга и возмещения убытков», — прокомментировал Бахтиёр Гайбуллаев, генеральный директор «ИНГО-Узбекистан».

Участники мероприятия также анонсировали запуск социального проекта по обеспечению страховой защиты трудовых мигрантов Узбекистана на территории России, Казахстана и Киргизии. Кроме того, «ИНГО-Узбекистан» объявил о начале работы в сегменте ОСАГО. В рамках пилотного запуска в январе-феврале оформлено уже более 1,3 тысячи полисов ОСАГО с совокупным лимитом ответственности в 16,2 млрд сумов.





CАО «ИНГО-Узбекистан» начало деятельность в 2008 году после вхождения в ее состав акционеров российского страховщика — СПАО «Ингосстрах».

Компания имеет лицензию Министерства финансов Республики Узбекистан СФ (SF) № 00229 от 30.03.2018 года на осуществление страховой деятельности в отрасли общего страхования в обязательной и добровольной форме по 14 классам страхования.

Компания имеет 15 территориальных подразделений (14 филиалов и 1 отделение), функционирующих во всех областях республики, а также разветвленную агентскую сеть (111 единиц). В «ИНГО-Узбекистан» работает 89 человек.

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает ведущие позиции среди российских страховых компаний.

«Ингосстрах» имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные статьей 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также перестраховочную деятельность.

Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

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