Азиатская конфедерация футбола (АФК) включила гол полузащитника сборной Узбекистана Икромжона Алибаева в список претендентов на звание лучшего гола в истории Лиги чемпионов АФК.

Футболист забил гол в сезоне 2018 года в составе ташкентского «Локомотива». Обработав мяч, игрок с центра поля отправил его в ворота клуба эмиратского «Аль-Вахда».

Всего в шорт-листе представлены 16 забитых мячей. В финал голосования вышли голы полузащитника Икромжона Алибаева, сейчас выступающего за южнокорейский «Сеул», и футболиста иранского клуба «Машин Сази» Андраника Теймуряна.

Голосование проводится на сайте АФК.

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