В экспериментальном порядке на территории рынков «Чилонзор буюм савдо» и «Дустлик савдо мажмуаси» («Ипподром») Чиланзарского района и у торгового комплекса «Тошкент савдо маркази» (ГУМ) в Шайхантахурском районе Ташкента установлены кнопки экстренного вызова, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.





Комплекс состоит из камеры видеонаблюдения, микрофона и кнопки вызова для связи с дежурным оператором ближайшего отдела внутренних дел. Между кнопкой и микрофоном, через который гражданин общается с сотрудником, встроена мини-видеокамера, позволяющая оператору видеть собеседника. На панели устройства имеется инструкция.

По итогам эксперимента комплексы экстренного вызова будут установлены в общественных местах Ташкента.