Обновление мобильных приложений и компьютерных программ, скачивание большого объема информации, просмотр видео, онлайн-игры — можно составить довольно большой список всех дел и развлечений в виртуальном пространстве, которые требуют значительного интернет-трафика. Днем в связи с работой, учебой и другой деятельностью не у всех и не всегда есть время и возможность заняться этими вопросами. В таких случаях отличным решением станут ночные интернет-пакеты UMS.

Ночные пакеты UMS позволяют выбрать необходимый пользователю объем трафика в диапазоне от 1000 до 50 000 МБ. Они действуют с 00:00 до 8:00 утра в течение 30 дней.

При этом, их цены значительно ниже обычных интернет-пакетов, что является дополнительным удобством для абонентов. Можно докупать бесконечное множество пакетов: их трафик суммируется, а срок действия продлевается еще на 30 дней с момента последней активации.





А с 26 марта и на постоянной основе абоненты и корпоративные клиенты UMS могут активировать ночные пакеты по сниженным ценам.

«Поэтапное снижение стоимости продуктов и услуг, а также предоставление больших объемов минут, МБ и SMS по прежним ценам является частью маркетинговой стратегии UMS. Для нас важно внедрять доступные услуги наравне с качественным сервисом, и тем самым двигаться по пути все большего взаимопонимания и лояльности абонентов. Надеемся, что целевая аудитория пользователей ночных интернет-пакетов по достоинству оценит нововведение. Добавлю, что этот шаг является одним из первых в череде сюрпризов, которые UMS представит уже совсем скоро», — отметила Лола Филатова, коммерческий директор ООО «UMS».

У UMS действует также услуга «Ночной DRIVE», которая позволяет с 00:00 ночи до 08:00 утра пользоваться интернетом без ограничения трафика и скорости. Услуга реализована в трех удобных опциях: ее можно подключить на 1, 7 или 30 ночей.

Сайт: ums.uz

Telegram: @UMSrus

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