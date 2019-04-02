Налоговые поступления в бюджет за первый квартал этого года составили 18,4 трлн сумов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана.

«Итоги налоговых поступлений от физических и юридических лиц также свидетельствуют о том, что граждане стали больше следовать слову закона, а предприниматели — выходить из тени», — отмечается в сообщении ГНК.

Поступления налога на добавленную стоимость за этот же период выросли в два раза, а количество плательщиков НДС увеличилось в пять раз и составило 35 тысяч лиц. Число поступлений с налога на прибыль выросло в 2,6 раза, а количество уплачивающих этот налог предпринимателей возросло в пять раз, превысив отметку в 32 тысячи лиц.

С начала года налог на воду оплатили 49,7 тысячи юридических лиц, что в 14,4 раза больше относительно прошлогодних показателей. Число плательщиков земельного налога за этот период выросло в 5,8 раза, составив 75 тысяч юридических лиц.

Количество физических лиц, уплачивающих налог на доходы, достигло 4,8 миллиона, что на 450 тысяч, или 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом с введением единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% у предприятий остается 169 млрд сумов, а ранее поступавшие в бюджет 1,7 трлн сумов — у работников, говорится в сообщении.

В конце июня 2018 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию совершенствования налоговой политики Узбекистана. Изменения вступили в силу с 1 января.