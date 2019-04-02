Исполняющий обязанности хокима Сурхандарьинской области Баходир Бахтиярович Пулатов освобожден от должности, сообщили «Газете.uz» в областной администрации.

Как уточнили «Газете.uz» источники в правительстве, 1 апреля премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Сурхандарьинскую область для ознакомления с подготовкой к Международному фестивалю искусства бахши, который пройдет 5−10 апреля в Термезе. На совещании глава правительства подверг критике и. о. хокима за слабую подготовку к фестивалю.

Временно исполняющим обязанности хокима Сурхандарьинской области назначен первый заместитель хокима по вопросам экономики и предпринимательства Тура Абдиевич Боболов.

Баходир Пулатов возглавлял хокимият с июля 2018 года после того, как Эркинжон Турдимов стал руководителем хокимията Самаркандской области. Ранее он работал прокурором Ташкентской области (2018), прокурором Кашкадарьинской области (2017−2018), прокурором и первым заместителем хокима Ферганской области.