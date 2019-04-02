Сегодня руководителю или владельцу малого и среднего бизнеса понятие интернет-маркетинг не дает спокойно спать. С одной стороны, никто не может поспорить со словами Билла Гейтса: «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в интернете и те, кто вышел из бизнеса». С другой стороны, для многих интернет-маркетинг — это что-то непонятное, где постоянно что-то меняется, и за чем не успеть.

Дмитрий Сидорин предлагает относиться к интернет-маркетингу не как к новым технологиям и тайне, известной только специалистам, а как к инструменту влияния на принятие решения о покупке. Ограничить может лишь нехватка собственных знаний в использовании инструментов интернет-маркетинга. Как раз об этом будет подробно рассказано на тренинге.

Вся суть интернет-маркетинга основана на поэтапном построении работы с клиентом. Она начинается с определения потребностей целевой аудитории, формирования адекватного и востребованного контента, привлечения посетителей и заканчивается заключением сделок.

Есть некоторые показатели, которые дают интернет-маркетингу существенное преимущество перед маркетингом традиционным:

Информативность. Позволяет размещать не только подробное описание товара, рассказывать о процессе его производства, но и оставлять отзывы пользователям. Это важный элемент в формировании целостного представления о продукции у потенциального покупателя. Высокая результативность в сравнении с традиционной рекламой. Та реклама, к которой все давно привыкли (растяжки, билборды, реклама на ТВ) давно перестала окупаться, несмотря на доступность аудитории. Интернет-реклама стоит дешевле, действует на определенные группы целевой аудитории, которые зачастую сами заинтересованы в поиске такой информации. Большой охват целевой аудитории. Непрерывный рост пользователей сети и отсутствие ограничений по территориальному принципу делают интернет-рекламу результативной.





Что необходимо учесть в выборе инструмента интернет-маркетинга, чтобы не тратиться впустую? Прежде всего, высокий результат и популярность интернет-маркетингу приносит богатство функционала:

возможность сегментировать целевую аудиторию и персонализировать предлагаемую рекламу;

максимально продуктивное сотрудничество с клиентами при помощи множества каналов коммуникации: электронная почта, личные сообщения в соцсетях, комментарии, онлайн-поддержка 24/7 и так далее;

множество инструментов для веб-аналитики как отдельной кампании, так и всего проекта в частности.

Для начала интернет-маркетинга нужно задаться следующими вопросами:

что будет продаваться/предлагаться — товар, услуги;

стоимость услуг/товаров;

где будут продаваться или предлагаться услуги? Необходимо определиться с ресурсом, куда будут заходить клиенты, чтобы приобрести товар (страничка в соцсетях, лендинг в маркетплейсе или сайт);

как это будет продаваться? Продвижение услуг компании и самой информационной площадки, где они размещаются, важнейший этап развития маркетинга в сети.

Это лишь основа, а в целом, как говорится: «Все было бы довольно легко, если бы не было так сложно».

«Я приглашаю вас на свой практический тренинг, который пройдет 6 апреля при содействии компании Business Terra. Там я поделюсь девятилетним опытом работы моей компании в области интернет-маркетинга, покажу кейсы и дам инструментарий, расскажу о фишечках, которые я собираю. Также отвечу на ваши вопросы и дам рекомендации, будет много нетворкинга и практического обмена опытом», — выступил с обращением Дмитрий Сидорин.

Купить билеты и узнать подробную информацию о Дмитрие Сидорине и предстоящем тренинге можно на сайте или по телефонам: (+998) 90−965−83−31, (+998) 90−178−28−07, (+998) 90−966−02−12.

Количество билетов ограничено.

«Газета.uz» — информационный партнер тренинга Дмитрия Сидорина в Ташкенте.