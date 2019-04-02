Ассоциация реставраторов создается в Узбекистане. Вопросы ее организации обсуждались в Министерстве культуры 29 марта.

Ожидается, что ассоциация будет создана в течение месяца. Для ее регистрации была сформирована инициативная группа, в состав которой вошли представители методического совета по реставрации, инспекций по культурному наследию, а также руководители подрядных организаций по реставрации и консервации объектов культурного наследия.

Заместитель министра культуры Камола Акилова обратила внимание сотрудников региональных инспекций при Департаменте культурного наследия при Минкультуры на ситуацию с мавзолеем Шамуна-Наби в Нукусе. Она отметила, что в будущем оплата штрафа за столь грубые и необратимые ошибки — недостаточная санкция в отношении ответственных лиц.

Замминистра предложила усилить правовые документы, охраняющие исторически ценные объекты, и напомнила, что небрежное обращение с памятниками архитектуры уголовно наказуемо (статья 132 Уголовного кодекса Узбекистана «Уничтожение, разрушение, порча объектов материального культурного наследия»).

«Пока не создан институт реставрации, согласование реставрационных работ возможно только через методический совет. Инспекторы не имеют права давать разрешение на реставрацию без научно обоснованного проекта», — заявила она.

Проект постановления президента о создании института сейчас разрабатывается. С 1979 по 1990-е годы в Ташкенте работал единственный в регионе Узбекский научно-исследовательский проектный институт реставрации памятников архитектуры (УзНИПИ реставрации), затем он был закрыт.

Замглавы Минкультуры также добавила, что необходимо вернуть престиж профессии реставратора и забрать реставрацию памятников из рук непрофессионалов.

«Координацию [работы по сохранению памятников старины, в том числе по их восстановлению] доверили местным органам власти, которых заботил не столько бережный научный подход к восстановлению памятников, сколько завершение ремонтно-восстановительных работ в сжатые сроки, — отметил мастер из Самарканда с 47-летним опытом Ходихон Акобиров, также присутствовавший на совещании. — Так появилась практика найма случайных поденщиков с улицы вместо опытных мастеров, что требовало бы более длительных сроков работы на объектах. Меры по реставрации памятников начали выполняться в спешном порядке, некачественно и неквалифицированно».

Специалист выразил уверенность, что создание Ассоциации реставраторов будет способствовать сотрудничеству мастеров с учеными и международными экспертами, подготовке молодых кадров, распространению и обмену опытом, тем самым исправив ситуацию.