Бывший директор столичного торгового комплекса «Бек тупи» Шукриллахон Эргашев 30 марта скончался в следственном изоляторе №1 Главного управления исполнения наказания МВД (бывш. «Таштюрьма»), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В августе 2018 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Департамента торговли, сферы услуг и производства товаров народного потребления Ташкента и рынков «Бек тупи» и «Урикзор», вещевых рынков «Чорсу» и «Чиланзар», дехканских рынков «Эски жува», «Юнусабад» и Сергелийского авторынка за совершение преступлений против основ экономики.

В частности, причинение государству ущерба в размере 27,7 млрд сумов путем приобретения некачественных товаров и допущении их порчи (гниение лука в государственных складах — ред.); присвоение свыше 3 млрд сумов, поступивших от оказания платных услуг на территории рынков, путем их неинкассирования; получение от предпринимателей незаконных вознаграждений при реализации торговых точек в размере от 2000 до 5000 долларов и другие правонарушения.

Один из обвиняемых 57-летний Шукриллахон Эргашев с 6 февраля проходил лечение в отделении лечебно-профилактической помощи изолятора с диагнозом ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, гипертония 2-й степени, артериальная гипертензия 2-й степени, сахарный диабет.

В субботу он скончался из-за острого инфаркта миокарда и острой сердечно-легочной недостаточности, отметили в Генпрокуратуре.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для выявления причин смерти арестанта. Прокуратура Ташкента проверяет соблюдение законодательства в следственных изоляторах и тюрьмах.

«Шукриллахон Эргашев в ходе следствия лечился, в отношении него была назначена экспертиза, которая дала заключение о возможности его привлечения к следствию, изменить меру пресечения не было законных оснований — ущерб в 4 млрд сумов не погашен. Родственники и сам обвиняемый не обращались с с ходатайством об изменении меры пресечения или о погашении нанесенного ущерба. Был открытый доступ адвокатов и встречи с родственниками», — заявила начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.

12 ноября 2018 года в медицинском отделении следственного изолятора №1 повесился бывший начальник отдела капитального строительства «Чилонзор буюм савдо комплекси» Дильшод Абдуллаев. Он также проходил фигурантом по уголовному делу вместе с остальными арестованными руководителями рынков.