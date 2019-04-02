10 августа 2018 года в ходе ознакомления с созидательной и благоустроительной работой в столице президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поручил задачу создать технологический парк «Оклон». В связи с этим 7 ноября 2018 года Кабинетом Министров было принято постановление о мерах по организации многоотраслевого технологического парка.

Цель — создание условий для активного привлечения инвестиций, дальнейшая поддержка развития новых конкурентоспособных производств и технопарков, обеспечение их концентрации в отдельных зонах, создание на основе этого новых рабочих мест в сфере производства, повышение занятости и благополучия населения.





На основе постановления часть пустующего земельного участка общей площадью 1,8 га в Шайхонтахурском районе была выделена инвестиционной компании АКБ «Узпромстройбанк» — ООО PSBCapital для создания многоотраслевого технологического парка «Оклон». При этом «Узпромстройбанку» и PSBCapital в виде исключения разрешено строительство объектов на территории технопарка на условиях одновременного проектирования с соблюдением установленных норм и правил градостроительства.

За короткое время с использованием современных строительных материалов в технопарке возведены четыре производственных объекта, коммуникационная инфраструктура, соответствующая требованиям производителей, а также благоустроена прилегающая территория.





В «Оклоне» предусмотрена реализация трех проектов общей стоимостью 110 млрд сумов, в результате чего будет создана тысяча новых рабочих мест.

В частности, ООО Colmet engravo будет налажено производство различной продукции из цветных металлов. В результате реализации проекта на общую сумму 30 млрд сумов в год будет налажено производство готовой продукции с высокой добавленной стоимостью в 20 млрд сумов, будет создано 190 новых рабочих мест.

Еще один проект, который будет реализован на территории технопарка — производство санитарно-гигиенической продукции. На данный проект, который будет осуществлен ООО Lider kosmetik, будет направлено 35 млрд сумов. В результате будет создано 260 новых рабочих мест.





Также компанией Overbridge будет осуществлен проект по производству мячей общей стоимостью 45 млрд сумов. С запуском предприятия на полную мощность в год будет налажено производство 875 тысяч мячей. 550 человек будет обеспечено постоянными рабочими местами.

В реализации этих проектов также активно привлекаются иностранные инвестиции. В частности, к проекту предприятия Overbridge по производству мячей китайским инвестором вкладываются инвестиции в 3 млн долларов.

Вместе с тем к проекту предприятия Lider kosmetik будут привлечены иностранные кредитные линии Эксимбанка Турции (3,5 млн долларов), Colmet engravo — Китайского государственного банка развития (2,5 млн долларов).

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