Сотрудники Министерства экономики и промышленности, Министерства культуры, Министерства внутренних дел и «Узавтосаноат» стали первыми пользователями правительственной мобильной связи, говорится в сообщении оператора UMS.

Согласно указу президента Узбекистана от 13 декабря 2018 года, с 1 апреля госслужащие обязаны пользоваться правительственной мобильной связью. Как отмечается в документе, это обеспечит конфиденциальность, мобильность, безопасность и экономию бюджетных средств на услуги телекоммуникаций, в том числе при нахождении за рубежом.

Внедрением системы правительственной мобильной связи занимается Национальное агентство проектного управления при президенте, оператором правительственной связи является UMS.

Пользователи правительственной мобильной связи будут обслуживаться на единой платформе, которая «надежно защищает телефонные звонки, передаваемые и получаемые данные, позволяет исключить утечку личных данных абонентов», отмечается в сообщении компании.

Правительственной связью поэтапно будут охвачены все госслужащие, для которых использование системы при исполнении служебных обязанностей является обязательным.