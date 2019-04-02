Импорт фальсифицированного препарата «Комастон» для лечения бесплодия выявлен Департаментом доследственной проверки при Генпрокуратуре, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Лекарство производилось в Индии и завозилось в Узбекистан иностранным предприятием, зарегистрированным в Самарканде. Лабораторные исследования показали, что в препарате отсутствует основное действующее вещество дидрогестерон.

Доследственная проверка выявила, что специалист предприятия Ж. Н. и «иные лица» в 2018 году, подделав документы, смогли оформить недействительный препарат как лекарственное средство под торговым названием «Комастон». Предприятие успело импортировать в Узбекистан 115,5 тысячи штук препарата, из которых было продано 76,5 тысячи штук на сумму 4,8 млрд сумов.

Департамент Генпрокуратуры незамедлительно изъял лекарство из незаконного оборота на внутреннем рынке, отмечается в сообщении.

«Население может быть спокойно. Реализация данного препарата полностью приостановлена», — заявила начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.

В отношении специалиста иностранного предприятия Ж. Н. и других лиц возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведется следствие.