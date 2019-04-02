Московский городcкой суд во вторник приговорил уроженца Узбекистана Бахтиёра Матякубова, арестованного по обвинению в пяти убийствах женщин и разбойных нападениях, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Судом также удовлетворен гражданский иск о взыскании с Бахтиёра Матякубова в пользу матери одной из погибших женщин компенсации морального вреда в сумме 5 млн рублей.

Бахтиёр Матякубов, по данным, раскрытым в ходе следствия, нападал на женщин в безлюдных местах в Москве и Московской области. Убийства совершал как в дневное, так и в вечернее время, нанося множественные колото-резанные ранения. Выследить его удалось после изучения детализаций мобильного телефона, а также пошагового восстановления его передвижения, соотнося их с местами преступления.