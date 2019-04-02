Президенты федераций хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов и России (ФХР) Владислав Третьяк в понедельник в Москве подписали меморандум о сотрудничестве в проведении товарищеских матчей и соревнований детско-юношеских команд двух стран, сообщила пресс-служба ФХР.

Соглашение предусматривает подготовку судей и тренеров, организацию и проведение научно-методических конференций и семинаров.

Российская сторона выразила готовность передать наработки по национальной программе подготовки юных хоккеистов «Красная машина».

Кроме того, Бахтиёр Фазылов и Владислав Третьяк обсудили участие хоккейного клуба «Ташкент» в чемпионате Высшей хоккейной лиги России — Кубке Шелкового пути и договорились о сотрудничестве в реализации этой задачи.