Бывшего главного тренера футбольного клуба «Навбахор» (Наманган) Ильхома Муминжанова дисквалифицировали на пять лет и оштрафовали на 50 млн сумов за попытки организации договорных матчей в 2017 году. Решение о назначении штрафа и дисквалификации было принято 1 апреля на заседании Комитета по этике Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Расследование в отношении экс-тренера началось 20 февраля. В рамках дела проведены беседы с футболистами и официальными лицами, которые работали с Ильхомом Муминжановым в «Навбахоре». Доказательства, собранные на основании полученных данных, были переданы для рассмотрения Комитету по этике АФУ.

Комитет, изучив представленные документы, принял решение оштрафовать экс-тренера на 50 млн сумов и отстранить от любого вида футбольной деятельности сроком на четыре года согласно пункту 5.44 Дисциплинарного кодекса (организация сговора с целью влияния на ход или результат матча, склонение игроков «Навбахора» к «продаже игр»). Еще один год Ильхом Муминжанов получил по делу Азиза Тургунбаева. Таким образом, в общей сложности экс-тренер дисквалифицирован на пять лет.

Кроме того, технический директор термезского профессионального футбольного клуба «Сурхан» Шерзод Шарипов отстранен до конца этого сезона за «предоставление ложных показаний в ходе расследования и попытку ввести в заблуждение комитет по этике и должностных лиц АФУ по данному вопросу».

До конца года также от любого вида футбольной деятельности отстранен капитан «Сурхана» Дильшод Жаббаров, который «оказывал содействие бывшему главному тренеру „Навбахор“ в организации договорных матчей в 2017 году, помимо этого игнорировал устные и письменные запросы Комитета по этике, а также без уважительных причин не посещал заседания комитета».

Комитет по этике Ассоциации футбола заявил, что если футболисты, специалисты или тренеры, независимо от их статуса, будут уличены в оказании содействия в договорных матчах, они будут нести наказание по всем статьям законодательства.