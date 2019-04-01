Расходы Узбекистана на импорт оружия и боеприпасов, их части и принадлежности в 2018 году составили 700 тысяч долларов США, следует из отчета Центрального банка.

В 2016—2017 годы на эти цели было потрачено по 300 тысяч долларов. Таким образом, за последний год расходы на вооружение повысились более чем в два раза.

Данные по импорту оружия и боеприпасов раскрыты Центральным банком впервые.

Всего, согласно отчету, импорт Узбекистана в прошлом году составил 18,8 млрд долларов (12,9 млрд долларов — в 2017 году, 11,4 млрд долларов — в 2016 году), экспорт — 10,6 млрд долларов (9,9 млрд долларов — в 2017 году, 8,4 млрд долларов — в 2016 году).