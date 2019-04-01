Предприятие «Сувсоз» предупредило о проведении ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях Ташкента, связанных с подготовкой к работе в весенне-летний период.

В апреле-мае в столице будет наблюдаться временное отсутствие холодной воды и понижение давления на водопроводных сетях.

В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы. Номера телефонов для справок: (71) 256−10−95, (71) 252−55−78, (71) 252−60−08, 1054.

С 1 апреля 9:00 до 2 апреля 9:00

Воды не будет — Учтепинский район: махалли «Дегрез», «Богичинор», «Шафайзибог», «Ибрат», «Нишабарик», «Шаркгули», «Кориёгди», «Бешкайрагач», «Гайрати», «А. Кадыри», «Ибрат».

С 2 апреля 9:00 до 3 апреля 9:00

Воды не будет — Яккасарайский район: ул. Богибустон от ул. Мукими до ул. Ат-Термизий, ул. Хазиний, Шохжахон, Ат-Термизий, О. Акрамходжаева, Ташкентский институт легкой и текстильной промышленности, махалля «Беларык».

С 3 апреля 9:00 до 4 апреля 9:00

Воды не будет — Мирабадский район: махалли «Фитрат», «Алтынкуль», «Фуркат», «Янгизамон», «Истиколобод», завод «Ташэлектроаппарат», жилой дом №222 по ул. Фаргона йули, 6-й тупик Фаргона йули.

С 4 апреля 9:00 до 5 апреля 12:00

Воды не будет — Чиланзарский район: 1-й, 2-й, 3-й проезды ул. Чорбог.

С 4 апреля 23:00 часов до 5 апреля 5:00

Воды не будет — Шайхантахурский район: махалли «Кукча», «Шофайз».

С 8 апреля 9:00 до 8 апреля 21:00

Воды не будет — Чиланзарский район: махалли 1-й, 2-й, 3-й «Чарх Камолон», детский дом, посольство Азербайджана.

С 8 апреля 9:00 до 9 апреля 9:00

Воды не будет — Сергелийский район: массивы Сергели-1, 2, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, Спутник-15, 16, 17, 17а, Дустлик-1, 2.

С 9 апреля 9:00 до 10 апреля 9:00

Воды не будет — Юнусабадский район: 6-й, 7-й кварталы, завод «Зенит», фабрика «Байтекс», РК-4.

Мирабадский район: жилые дома №1, 2, 4, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 по ул. А. Фитрат, дома №118, 128а, 128б 2-го проезда ул. Алтынкульской, жилые дома №6, 6а, 94 по ул. Алтынкульской, жилые дома №1, 2, 3, 4 по ул. Фаргона йули — А. Фитрат, 2-й проезд Фаргона йули, 1-й тупик Алтынкульский, 2-й тупик Алтынкульский, 3-й тупик Алтынкульский.

С 10 апреля 9:00 до 11 апреля 9:00

Воды не будет — Мирзо-Улугбекский район: ул. Салар, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й тупики Салар.

С 11 апреля 9:00 до 12 апреля 12:00

Воды не будет — Учтепинский район: махалли «Катта-Каъни», «Чупонота», «Фозилтепа», «Токзор».

С 11 апреля 21:00 до 12 апреля 6:00

Воды не будет — Юнусабадский район: махалли «Шарк Хакикати», «Исломобад».

С 15 апреля 9:00 до 16 апреля 9:00

Воды не будет — Юнусабадский район: ул. Лайлакобад, М. Баходыров, Гиргиртепа, Инжообад, Фирдауси, Тожиполван Аллоев, Кургон, Козитарнов, Минг-Урик, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й проезды Фирдауси, 5-й проезд Кургон, 2-й проезд Козитарнов.

Мирзо-Улугбекский район: ул. Аккурганская от МКАД до ул. Мустакиллик, ул. Осиё от ул. Аккурганская до ул. К. Ниязова, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й проезды Аккурган, ул. Геологическая, Бешогайнилар.

С 15 апреля 23:00 до 16 апреля 6:00

Воды не будет — Алмазарский район: махалли «Чусти», «А. Навои», «Чигатай Дарвоза», «Куштут», «Гузарбоши», «Эскишахар», массив Б-3.

Шайхантахурский район: махалли «Богкуча», «Хувайдо», «Илгор», «Гулобод».

С 17 апреля 9:00 до 18 апреля 12:00

Воды не будет — Алмазарский район: махалли «Хончарбог», «Карасарай», «Хасти имом», «Хазратиимом», «Намуна», ул. Мирпулатова, Северный Алмазар, роддом №2.

С 17 апреля с 23:00 до 18 апреля 5:00

Воды не будет — Алмазарский район: махалли «Мирзо Голиб», «Чигатой-Октепа», «Университетская», «Шифокорлар».

С 17 апреля с 23:00 до 19 апреля 6:00

Воды не будет — Чиланзарский район: махалли «Бурджар», «Мевазор», «Яккатут», «Хирмонтепа», «Кичик хирмонтепа», «Шухрат», ул. Машраб, Аль-Хорезми кварталы 19, 20, 20А.

С 18 апреля с 9:00 до 19 апреля 9:00

Воды не будет — Мирзо-Улугбекский район: 1-й проезд Шуртепа.

Чиланзарский район: махалли 1-й, 2-й, 3-й «Чарх Камолон», детский дом, посольство Азербайджана, жилые дома №16, 18 по ул. Т. Тула, жилой дом №2.

Яккасарайский район: ул. Юнус Раджаби, Ракатбоши, Шаршара, проезды 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й, 9-й Ракатбоши, Шаршара, тупик Шаршара, гостиничный комплекс «Туркистан».

С 22 апреля с 9:00 до 23 апреля 9:00

Воды не будет — Яккасарайский район: махалли «Яккасарай», «Тукимачи», «Мукими», «Ракат», «У.Насыра», «Мухандислар», Южный Вокзал, текстильный комбинат, МКАД от 2-го проезда Ш. Руставели до Южного Вокзала.

Чиланзарский район: 1-й, 2-й, 3-й кварталы, ул. Мукими, Чиланзарская, Наккашлык с проездами, Майсазар, Усмур, Арнасайская, Фархадская, Ю. Агзамова, 1-й проезд Алтынгуль, махалли «Чиланзар», «Катта Казиробад», «Домбрабад».

С 23 апреля с 9:00 до 24 апреля 21:00

Воды не будет — Яшнабадский район: посольства Индонезии, Беларуси, Китая, Турции, Франции, Украины, Японии, Центр ортопедии и травматологии, ул. С. Азимова с проездами, Туйтепа, Я. Гулямова.

Мирабадский район: махалли «Салар», «Минг-Урик», «Мовароуннахр», «Тонг Юлдузи», ул. Я. Гулямова, Шахрисабз, Бухара, Зарафшан, Т. Шевченко, И. Каримова, Кушкуприк, Мехрижон, Инокобад с проездами, пр. А. Темура от ул. Матбуотчилар до ул. Шахрисабз, ул. Фаргона йули от ул. Нукус до ул. Толимарджон, завод «Афросиёб», 1-я Республиканская клиническая больница, Военная прокуратура по ул. Истикбол.

Яккасарайский район: махалля «Ю. Раджаби», Администрация президента, Мемориальный комплекс Ислама Каримова.

С 23 апреля 23:00 до 24 апреля 5:00

Воды не будет — Алмазарский район: махалли «Университетская», «Аллон», «Вузгородок».

С 24 апреля 21:00 до 26 апреля 9:00

Воды не будет — Шайхантахурский район: махалли «Кохота», «Лабзак», «Жангох», Ц-11, 12, 13, 14, 15, ул. Ташкенбаева, Аэропланная.

Чиланзарский район: ул. И. Каримова

Понижение давления воды — Юнусабадский район: махалли «Шахристанская», «Отчопар-1″, «Хушнобад», «Кушчинор», «Акбаробад», «Ахилобад», «М. Тургунбоева», «Уста Ширин», «Янгиарик», «Окибат», «Биллур», «Адолат».

С 25 апреля 9:00 до 26 апреля 9:00

Воды не будет — Мирабадский район: жилые дома №11, 13, 15, 41, 39 по ул. Шахрисабз, жилые дома №15/1, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29, 29/1, 33, 35, 35/1, 37 по ул. Афросиёб, жилые дома №2, 3, 4, 6, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12 по ул. Яккачинор, жилые дома №75, 79 по ул. Буюк Турон, жилые дома №6, 8, 22, 22а, б, в, 24 по ул. Т. Шевченко, жилые дома №1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23 по ул. Чимкентская, МИД, поликлиника №1, институт и общежитие СГБ.

С 29 апреля 9:00 до 30 апреля 21:00

Воды не будет — Сергелийский район: махалля «Кипчак», массивы Сергели-3, 4, Спутник-4.

С 29 апреля 23:00 до 30 апреля 6:00

Воды не будет — Юнусабадский район: 11, 13, 14, 15 кварталы.

С 30 апреля 9:00 до 1 мая 12:00

Воды не будет — Юнусабадский район: махалли «Отчопар-1», «Отчопар-2», «Юнусабад», «Шахристанская», ул. Бозсувбуйи.

Понижение давления воды — Юнусабадский район: 7-я городская больница.

С 30 апреля 9:00 до 1 мая 21:00

Воды не будет — Мирабадский район: массивы Куйлюк-1, 2, 3, 4, махалли «Файзиабад», «Билимдон», «Парвона», «Баратхужа», «Куйлюкота», «Ок-уй», «Баёт», гостиницы «Хаёт», «Даниелхил».

С 1 мая 9:00 до 2 мая 9:00

Воды не будет — Чиланзарский район: махалля «Мевазор» 1-й, 2-й проезды Хосилот; махалля «Токзор» 1-й, 2-й, 3-й проезды Токзор; ул. Бекабад, жилые дома №27, 30, 31 по ул. Бунедкор, Ташкентский государственный педагогический университет.

С 2 мая 9:00 до 3 мая 9:00

Воды не будет — Мирзо-Улугбекский район: тупик Агрономов, жилые дома с №332 по №428 ул. Буюк Ипак Йули, 2-й проезд Шуртепа, 3-й проезд Шуртепа, ул. Султония, 3-й проезд Султония, 5-й проезд Султония, ул. Гулирайхон, Агротехнологический институт.

Понижение давления воды — Мирзо-Улугбекский район: махалли «Мойарык», «Кичкирик», «Олтинсай», «Истикбол», «Шодиёна», «Бостонобад».

С 2 мая с 21:00 часов до 6:00 часов 3 мая

Воды не будет — Алмазарский район: махалли «Себзар», «Янги Себзар», «Юкори Себзар».