В марте потребительские цены на товары и услуги в среднем повысились на 1,2%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Товары за месяц подорожали на 1,2%, в том числе продовольственные — на 1,5%, непродовольственные — на 0,8%. Услуги стали дороже на 1,2%. Для сравнения: в марте 2018 года цены на продтовары повысились на 1,3%, непродовольственные товары — на 1,1%, услуги — на 0,5%.

Относительно конца 2018 года цены на продовольственные товары в среднем повысились на 6,4%. В годовом выражении (март 2019 года к марту 2018 года) товары этой группы стали дороже на 15,3%.

В первом квартале 2019 года, несмотря на общую тенденцию роста цен на продовольствие относительно декабря 2018 года, изменения цен за каждый месяц этого периода характеризуются тенденцией к замедлению темпов ценового роста, отмечает Госкомстат. Если в январе продовольственные товары в среднем подорожали на 2,8%, то в последующие месяцы рост цен составил 2% (февраль) и 1,5% (март).

Из продовольственных товаров лидерство по росту цен в марте принадлежит плодоовощной и молочной продукции (соответственно 4,5% и 1,5% за месяц). Цены на яйца снижались два месяца подряд (в феврале — на 0,2%, марте — на 1,2%).

В целом за три месяца с начала года плодоовощная продукция в среднем подорожала на 17,7%, в том числе фрукты — на 21,9%, овощи — на 20,5%, картофель — на 1,3%. Далее по степени роста цен относительно декабря 2018 года следуют молочные продукты (8,1%) и общественное питание (8%).

Из плодоовощной продукции ощутимее всего за месяц выросли цены на капусту (15,7%), бахчевые (арбузы — 11,1%, дыни — 12,7%), помидоры (10,4%), виноград (9,4%), морковь (7,2%) и лук (6,2%). На фоне этого огурцы стали дешевле на 3,1%, картофель — на 0,4%. Цены на другие наблюдаемые виды фруктов и овощей за месяц существенно не изменились.

Относительно декабря 2018 года лидерство по росту цен принадлежит винограду (49,5%), арбузам (45,1%), помидорам (44,6%), дыням (34,1%), капусте (26%), грушам (25,1%), огурцам (14,6%) и бананам (14,2%).

В годовом выражении более других повысились цены на капусту (в 3,1 раза), морковь (в 2,1 раза), дыни (37,1%) и арбузы (34,9%), цитрусовые и сухофрукты соответственно 17,2% и 17%). Наряду с этим снизились цены на чеснок (на 41,6%), виноград (на 33%), картофель (на 26,2%), лук (на 19%) и яблоки (на 18,6%).

Из молочной продукции в марте текущего года молоко стало дороже на 2,4%, кефир, простокваша — на 2,3%, сузьма — на 2,2%, плавленые и колбасные сыры — на 2,1%, сливки — на 1,5%.

Относительно конца 2018 года кефир и простокваша подорожали на 12,5%, молоко — на 11,6%, сливки — на 10,3%, сузьма — на 9,6%.

В марте фасоль прибавила в цене 2,1%, вареная колбаса — 1,9%, полукопченая колбаса, живая и охлажденная рыба — 1,8%, копчености и кондитерские изделия — 1,7%, гречка — 1,5%, сливочное масло — 1,3%.

За первый квартал года цены на непродовольственные товары повысились на 2,8%. В годовом выражении относительно марта 2018 года рост цен на товары этой группы составил 10,4%.

Анализ ценовых изменений за январь-март 2018 и 2019 годов показал тенденцию к замедлению темпов роста цен на непродовольственные товары. Так, если за первые три месяца 2018 года повышение цен на непродовольственные товары достигло 4,8%, то в аналогичном периоде 2019 года этот показатель составил 2,8%.

В сравнении с мартом 2018 года рост цен на непродовольственные товары в марте 2019 года также был ниже (0,8% против 1,1%).

Из групп непродовольственных товаров с наибольшим удельным весом основной рост цен в марте зарегистрирован на товары личной гигиены (2,1%), одежду (1,7%) и обувь (1,3%). Цены на горючее для автомобилей, напротив, за месяц снизились на 0,3%, в том числе пропан — на 1,5%, метан — на 0,3%.

Из других групп непродовольственных товаров с меньшим удельным весом в марте зарегистрирован рост цен на моющие и чистящие средства (2,4%), сельскохозяйственный инвентарь (1,7%), компьютеры и периферийное оборудование (1,4%), галантерею и часы (0,9%), а также на мебель (0,6%).

В целом за январь-март выше среднегруппового значения (непродовольственные товары — 2,8% к декабрю 2018 года) зарегистрировано повышение цен на книги, газеты и журналы (17%), средства связи (10,1%), моющие и чистящие средства (8,9%), культтовары (6,6%), основные бытовые товары и электроприборы (6,4%), одежду (3,6%), бытовой текстиль (3,4%), кухонные принадлежности и приборы (3,3%), мебель (2,9%).

Относительно декабря 2018 года тарифы на платные услуги населению в марте в среднем повысились на 2,5%. По сравнению с мартом предыдущего года рост тарифов составил 15,7%. В марте тарифы за месяц повысились значительнее, чем в январе и феврале 2019 года (1,2% против 0,5% и 0,8%). За первый квартал 2018 и 2019 годов тарифы на услуги повысились практически в равной мере (2,5% и 2,6% соответственно).

За три месяца с начала года услуги бытового характера значительнее всего подорожали в феврале (3,5%), пассажирского транспорта — в январе (0,9%), связи, учреждений культуры и образования — в марте (3,9%, 3,2% и 6,2%), услуги по отдыху — в январе (4,2%), медицинские — в феврале (1,1%). Жилищно-коммунальные услуги за этот период существенных изменений не претерпели.

Лидирующие позиции по росту цен в марте занимают услуги образования (6,2%), связи (3,9%) и учреждений культуры (3,2%).

Отложенное до 1 марта 2019 года повышение стоимости обучения в высших учебных заведениях страны на 10%, связанное с увеличением размеров минимальной заработной платы с 1 ноября 2018 года, прибавило к инфляции за первый квартал 0,11%.

Причиной повышения тарифов на услуги связи стало увеличение с 1 марта тарифов на отдельные виды услуг компании «Узбектелеком» — абонентская плата за городскую телефонную связь увеличилась с 3000 до 5800 сумов (в 1,9 раза).

Из других наблюдаемых видов услуг с марта существенно увеличились цены на билеты в Ташкентский зоопарк (в среднем на 56,3%). Из услуг по отдыху в марте услуги санаториев и домов отдыха стали дороже на 1,5% за месяц, по проживанию в гостиницах — на 1,4%, туристические — на 0,6%. За январь-март проживание в гостинице подорожало на 6,1%, пребывание в санаториях и домах отдыха — на 9,4%, туристические услуги — на 5,1%.

Значительнее всего с марта 2018 года по март 2019 года подорожали жилищно-коммунальные услуги (25,3%) и услуги образования (23,1%).