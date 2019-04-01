30 марта Министерство спорта Узбекистана сообщило о состоявшемся веломарафоне Шымкент-Ташкент. В комментариях к публикации на «Газете.uz» Юрий Храмов, представившийся одним из участников мероприятия, отметил, что из заявленных 55 спортсменов от Узбекистана участвовали только 7. Он также сообщил, что большая часть делегации Узбекистана не смогла пересечь границу Казахстана из-за отсутствия сопроводительного письма.





«Газета.uz» связалась с Федерацией велосипедного спорта Узбекистана (UCF), где подтвердили случившееся: «Со стороны Федерации велосипедного спорта Узбекистана все необходимые процедуры были выполнены. Мы организовали автобус и фуру в Шымкент для спортсменов. На посту „Майский“ Казахстан не пропустил наших представителей с велосипедами через свою границу. Велосипеды остались в нейтральной зоне — между границами Узбекистана и Казахстана».

Как отметили в спортивной организации, Федерация велоспорта Казахстана не направила необходимое письмо на казахстанский пограничный пост, в связи с чем узбекистанцы не смогли пересечь границу.

«Мы направили письмо в адрес нашего поста — они пропустили, но въехать в Казахстан не удалось из-за отсутствия письма с их стороны. Поэтому нам пришлось пересечь границу со спортсменами, оставив велосипеды в нейтральной зоне, так как от нас требовали таможенную декларацию», — сообщил собеседник в федерации.

По приезду в Шымкент представители Узбекистана сообщили о проблеме Федерации велоспорта Казахстана. «Ответственный сотрудник федерации в срочном порядке начал готовить письмо. Нас заверили, что велосипеды пропустят и мы присоединимся к участникам веломарафона, когда они преодолеют половину пути на перевале Казахстана. Но письмо дошло, когда мы уже проехали установленное место и добрались до КПП „Гишткуприк“», — объяснили в UCF.

Водитель автобуса, находившегося в нейтральной зоне КПП «Майский», пытался въехать обратно в Узбекистан, но там также возникли сложности, сказал собеседник.

«Наши пограничники задались вопросом, почему водитель не пересек границу Казахстана и вернулся из нейтральной зоны. Нашему представителю пришлось ехать из „Гишткуприка“ в „Майский“, расстояние между этими постами составляет 60 км. Только после того, как наши спортсмены получили велосипеды, они подключились к другим марафонцам и финишировали в Ташкенте».

В Федерации велоспорта Узбекистана также отметили, что в веломарафоне ожидалось участие не 250 спортсменов, как сообщалось в публикации, а 150, включая 55 представителей Узбекистана.