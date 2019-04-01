Одаренных детей из социально нуждающихся семей обеспечат школьной формой единого образца, основными учебными принадлежностями и художественной литературой. Это предусмотрено постановлением правительства от 28 марта, сообщила Norma.uz.
Кроме того, будут возмещаться расходы на подписку детей на газеты и журналы, организацию их отдыха в республиканских лагерях и проезд туда и обратно в путешествиях по республике.
Согласно постановлению, материальной и моральной поддержкой детей из социально нуждающихся семей займутся региональные межведомственные советы по делам молодежи.
Для получения помощи ежегодно до 1 июня в первичные организации Союза молодежи Узбекистана и махалли необходимо подать:
- документы, подтверждающие достижения учащихся (при наличии);
- копии паспортов или свидетельств о рождении учащихся и членов семей;
- копии документов, подтверждающих инвалидность (при наличии);
- копии документов, подтверждающих потерю кормильца (при наличии).
Документы изучаются ежегодно до 10 июня межведомственными советами и до 15 июня представляются в областные советы, решения о поддержки принимаются до 30 июня.
Социальными критериями, по которым определят детей для оказания поддержки, определены происхождение учащегося из многодетной семьи (три и более ребенка), наличие в семье учащегося лиц с инвалидностью первой или второй группы, происхождение ученика из семьи, где одинокий родитель воспитывает двух и более детей, наличие у ученика достижений в науке, искусстве, обучении и по другим направлениям, побед и призовых мест на олимпиадах, смотрах-конкурсах и спортивных соревнованиях, а также отличная учеба.