Одаренных детей из социально нуждающихся семей обеспечат школьной формой единого образца, основными учебными принадлежностями и художественной литературой. Это предусмотрено постановлением правительства от 28 марта, сообщила Norma.uz.

Кроме того, будут возмещаться расходы на подписку детей на газеты и журналы, организацию их отдыха в республиканских лагерях и проезд туда и обратно в путешествиях по республике.

Согласно постановлению, материальной и моральной поддержкой детей из социально нуждающихся семей займутся региональные межведомственные советы по делам молодежи.

Для получения помощи ежегодно до 1 июня в первичные организации Союза молодежи Узбекистана и махалли необходимо подать:

документы, подтверждающие достижения учащихся (при наличии);

копии паспортов или свидетельств о рождении учащихся и членов семей;

копии документов, подтверждающих инвалидность (при наличии);

копии документов, подтверждающих потерю кормильца (при наличии).

Документы изучаются ежегодно до 10 июня межведомственными советами и до 15 июня представляются в областные советы, решения о поддержки принимаются до 30 июня.

Социальными критериями, по которым определят детей для оказания поддержки, определены происхождение учащегося из многодетной семьи (три и более ребенка), наличие в семье учащегося лиц с инвалидностью первой или второй группы, происхождение ученика из семьи, где одинокий родитель воспитывает двух и более детей, наличие у ученика достижений в науке, искусстве, обучении и по другим направлениям, побед и призовых мест на олимпиадах, смотрах-конкурсах и спортивных соревнованиях, а также отличная учеба.