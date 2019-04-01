Правительственная делегация Узбекистана во главе с секретарем Совета безопасности при президенте Виктором Махмудовым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила с рабочим визитом Афганистан 31 марта. Делегацию принял президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани, сообщает пресс-служба МИДа Узбекистана.

Ашраф Гани заявил, что Афганистан благодарен Узбекистану за активизацию экономического и инфраструктурного сотрудничества. «Он также добавил, что экономическое взаимодействие приведет к региональной стабильности», — говорится в сообщении.

«Глава Афганистана также выразил благодарность узбекской делегации за выбор Самарканда в качестве возможной площадки для организации мирных переговоров», — отмечается в сообщении МИДа.

По информации пресс-службы президента Афганистана, делегация Узбекистана предложила провести в Самарканде прямые переговоры между афганским правительством и «Талибаном».

Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани на встрече с Абдулазизом Камиловым в воскресенье обратился с просьбой о полном сотрудничестве с Узбекистаном в оказании медицинской помощи раненым афганским солдатам, сообщила пресс-служба МИД Афганистана.

Руководители и представители министерств и ведомств экономического блока Узбекистана и Афганистана провели отдельные встречи, на которых рассмотрено наращивание сотрудничества, предложения по приданию новой динамики взаимной торговле, реализации крупных совместных инвестиционных проектов, строительству железнодорожных магистралей Мазари-Шариф-Герат и Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, линии электропередач Сурхан-Пули-Хумри. По итогам переговоров подписан ряд документов.

В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению «Талибан» все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, «Талибан», без выдвижения каких-либо предварительных условий.