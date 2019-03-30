Ольга Забелинская завоевала золотую медаль на соревновании по велогонке Aphrodite Cycling Race на Кипре, сообщила пресс-служба Федерации велоспорта Узбекистана.

Второе место заняла спортсменка из Кипра Антри Кристофороу, на третьем месте — представительница Израиля Шапира Омер.

Соревнования проходили 29−30 марта в кипрском Пафосе. В турнире разыгрывались рейтинговые очки для Олимпийских игр в Токио-2020.

Призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская из России с лета 2018 года выступает за Узбекистан.