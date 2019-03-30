Церемония открытия нового завода Solanuz состоялась в рамках первого Международного дня картофеля. Завод ориентирован на выпуск картофеля фри (french fries) и картофельных хлопьев (flex). Проектная мощность — 20 тысяч тонн готовой продукции в год.





Картофель фри для Узбекистана — продукт не совсем привычный, пока еще не сформировалась культура его потребления. Всестороннее изучение ситуации показало, что рынок картофельных полуфабрикатов у нас развит слабо, хотя потребность в них высока. Один только Ташкент ежемесячно потребляет около 500 тонн картофеля фри. К тому же у french fries и flex хороший экспортный потенциал: в соседних странах подобных заводов нет. А многолетняя работа ООО «Agrover», крупнейшего в Узбекистане производителя картофеля, обеспечила завод в достаточном количестве высококачественным сырьем.

Запуск производственных линий готовился около 4 лет. За это время было собрано и протестировано голландское оборудование, обучен персонал, разработана оригинальная рецептура. Почти три года длились сортоиспытания, которые позволили из 12 сортов выбрать тот единственный, дающий оптимальный картофель фри.





Ровные овальные картофелины, похожие друг на друга как братья-близнецы, после сортировки проходят мойку и паровую чистку. Дальше — механическая резка и двойная бланшировка до полуготовности. Затем дольки поступают на жарку в систему фритюрниц, откуда отправляются прямиком в суровую зиму, в камеру шоковой заморозки. Масло для жарки циркулирует в системе и проходит через фильтры: на 2 тонны картошки уходит около 250 кг масла. Предупреждая вопрос, масло проходит строгий контроль качества и не содержит вредных для здоровья веществ.

Замороженный при -35 градусах картофель фри фасуют, упаковывают и отправляют на продажу. Продукт практически готов к употреблению. Достаточно обжарить его несколько минут во фритюрнице или на сковороде, и румяные хрустящие дольки с нежной пюреобразной мякотью наполнят ароматом вашу кухню. Кстати, в отличие от привычной нам фри — приготовленной собственноручно или поданной в ресторане, продукция Solanuz не «размякает» после остывания, а остается такой же золотистой и хрустящей.





В картофельных хлопьях, предназначенных для пюре, нет ничего лишнего. Никакой «химии»: усилителей вкуса, консервантов, специй. Нет даже обычной соли, потребитель добавит все сам, по своему вкусу. Готовятся хлопья по схожей технологии. Мытый и очищенный картофель режут, бланшируют и полностью высушивают. При этом дольки теряют всю влагу, после чего отправляются на мельницу, где измельчаются в порошок. А дальше — нужно просто добавить воды.

Мощность завода позволяет в сутки перерабатывать около 170 тонн картофеля. Из них получается порядка 50 тонн картофеля фри и 13 тонн хлопьев. Линия максимально автоматизирована, в каждой смене 15 работников. Обслуживающий персонал следит за линией, а упаковщицы фасуют готовую продукцию. Раз в неделю вся линия останавливается на чистку.





ООО «Agrover» планирует направлять на переработку до 80% всего выращенного картофеля. Ежемесячно завод будет выпускать более тысячи тонн готовой продукции. Пока фри и хлопья отгружают только оптовым покупателям, поскольку предусмотрена расфасовка по 25 кг. Уже в мае в ход пойдет более компактная упаковка, и продукция Solanuz появится на полках столичных магазинов. И каждая хозяйка сможет по приемлемой цене и без особых трудозатрат порадовать близких, а особенно детей, идеальной картошкой фри.

На правах рекламы.