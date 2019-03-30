Объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 января 2019 года составил 17,3 млрд. долларов, увеличившись по сравнению с началом 2018 года на 9,5% или на 1,5 млрд долларов, следует из отчета Центрального банка.

Удельный вес частного сектора во внешнем долге составляет 7,2 млрд долларов или 42%, государственного — 10 млрд долларов или 58%. Первый состоит из внешних заимствований, полученных без гарантии правительства Узбекистана, включая задолженность по займам, представленным зарубежными материнскими компаниями. Второй включает в себя кредиты, полученные правительством или под гарантию правительства Узбекистана.

Большую долю в частном внешнем долге составляет нефтегазовый и энергетический сектор — 5,3 млрд доллларов или 75%. Следом идет банковский сектор — 978,2 млн долларов или 15%.

Увеличение задолженности в 2018 году приходилось на государственный сектор — 2,5 млрд долларов, в то время как задолженность частного сектора уменьшилась на 977,3 млн долларов. Таким образом, государственный внешний долг сохранил тенденцию роста за счёт привлечения новых заимствований.

Отмечается, что в прошлом году частный сектор привлек заимствований на общую сумму 866,1 млн долларов. Привлечение заимствований, в основном, осуществлялось банками — 588 млн, предприятиями нефтегазовой и энергетической отрасли — 76 млн, предприятиями текстильной отрасли — 57 млн и предприятиями других секторов экономики — 145,1 млн долларов.

Анализ изменения совокупного внешнего долга показывает, что в течение 2012−2015 годов рост задолженности наблюдался как в государственном, так и в частном секторе. Однако, начиная с 2016 года, погашение внешнего долга частным сектором превышает его привлечение и, по оценкам, данная динамика продолжится до конца 2019 года.

В то же время за рассматриваемый период по частному внешнему долгу выплачено основного долга в сумме 1,3 млрд долларов и процентов в сумме 366,6 млн долларов, а по государственному внешнему долгу — 397,7 млн долларов и 151,3 млн долларов, соответственно.

В 2018 году наблюдались ускоренные темпы роста внешнего долга государственного сектора по сравнению с прошлыми периодами и ожидается сохранение текущей тенденции роста в будущем году. Данное явление объясняется привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития.