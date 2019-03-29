19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения среди молодого поколения.

«Газета.uz» предложила руководителям разного уровня рассказать о 10 книгах, которые они советуют прочитать каждому. Председатель Сената Нигматилла Юлдашев назвал книги, которые он советует прочесть каждому.

1. «Хамса» («Пятерица»), Алишер Навои

2. Сборник хадисов имама аль-Бухари

3. «Война и мир», Лев Толстой

4. «Узбегим», Эркин Вахидов

5. «Уложение Темура», Амир Темур

6. «Скорпион из алтаря», Абдулла Кадыри

7. «Меж двух дверей», Уткир Хашимов

8. «Пятнадцатилетний капитан», Жюль Верн

9. «Звездные ночи», Пиримкул Кадыров

10. «Детство», Айбек

Также глава Сената советует книгу «Отважный богатырь Родины — Джалалиддин Мангуберди» Жумабоя Рахимова.

Ранее 10 рекомендуемых книг представили директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов, генеральный прокурор Отабек Муродов, министр юстиции Русланбек Давлетов, министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов и глава Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев.