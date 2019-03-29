Российский «Яндекс» адаптировал свой поиск специально для Узбекистана — теперь пользователи смогут искать информацию, картинки и видео как по всему интернету, так и на сайтах сети Tas-ix, сообщили представители компании на пресс-конференции 29 марта.

В поисковой выдаче по всему интернету сайты Tas-ix отвечены значком «Т». Всего «Яндекс» знает более 2500 сайтов Tas-ix.

При поиске ответов учитывается содержание документа запросу, качество ресурса, скорость загрузки страниц и персональные предпочтения пользователей. Так, по данным компании, в Узбекистане популярен поиск организаций — «Яндекс» добавил информацию о нескольких десятках тысячах местных компаний. Пользователь может найти заведение с оценками, отзывами и часами работы.

Для экономии времени и удобства пользователям предлагают поисковые подсказки: так, по запросу «время» ответ можно увидеть прямо в поисковой строке, в мобильной версии подсказки обозначены серыми кнопками.

Ранее «Яндекс» локализовал для Узбекистана несколько популярных приложений и сервисов — в середине марта в Ташкенте запущено «Яндекс Метро», в 2018 году — сервисы «Яндекс Махалля» и «Яндекс Музыка», а также приложение «Яндекс Навигатор». Наиболее популярным остается сервис «Яндекс Такси», запущенный в апреле прошлого года.