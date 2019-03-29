Администрация Ташкентского государственного технического университета навестила семью студентки Ш. У., которая 27 марта по неосторожности выпала из окна шестого этажа общежития, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Девушка (1994 года рождения) была госпитализирована в реанимационное отделение 2-й клиники Ташкентской медицинской академии с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, кровоизлиянием в ткань головного мозга, тяжелой травмой головного мозга, открытым переломом левой бедренной кости, переломами нескольких ребер, грудины, разрывом легкого.

28 марта примерно в 0:44 Ш. У. от полученных травм скончалась в клинике.

Девушка училась на «отлично», была спокойной и неконфликтной, выделялась среди сверстников активностью, в семье не было никаких разногласий, отмечает пресс-служба Минвуза.

28 марта декан, преподаватели и профессора факультета «Горное дело и металлургия» посетили дом погибший студентки в Паркентском районе Ташкентской области. Во время беседы ее мать М. А. сообщила, что девушку страдала сердечной недостаточностью и жаловалась на повышенное давление.

Ш. У. была похоронена при участии наставников и однокурсников.