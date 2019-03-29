Полузащитник сборной Узбекистана по футболу Отабек Шукуров попросил китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» смягчить наказание травмировавшему его нападающему Вэй Шихао. Об этом футболист написал у себя на странице в Twitter.

В матче за третье место на международном турнире China Cup между Узбекистаном и Китаем Вэй Шихао нанес тяжелую травму Отабеку Шукурову, у которого впоследствии обнаружили перелом голени. На следующий день китайский нападающий навестил узбекистанца и подарил ему кресло-коляску и корзину с фруктами.

После этого инцидента клуб «Гуанчжоу Эвергранд», за который выступает Вэй Шихао, дисквалифицировал его на месяц. С игроком также могут расторгнуть контракт.

Отабек Шукуров из-за травмы впал в депрессию, но отметил, что ему помогает поддержка друзей и фанатов.

«В последние два дня я чувствовал себя очень подавленным, так как я не могу помочь моей команде (игрок выступает за эмиратский клуб „Шарджа“ — ред.) до конца сезона. Благодаря поддержке друзей и фанатов, я чувствую себя лучше», — сказал он.

По его словам, он был расстроен, когда узнал о дисквалификации китайского футболиста.

«Когда я прочитал, что Вэй Шихао был наказан и он тоже не сможет помочь своей команде в следующих матчах, я снова расстроился. Как молодой и амбициозный футболист я очень хорошо понимаю, какая это трагедия — не играть в футбол. Как профессионал я согласен с тем, что жесткая борьба в футболе — это частое явление. Когда Вэй Шихао пришел и попросил прощения, я принял его извинения», — отметил полузащитник сборной Узбекистана.

Игрок официально попросил «Гуанчжоу Эвергранд» смягчить наказание Вэй Шихао на менее суровое.