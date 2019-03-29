ГУВД Ташкента представило бета-версию мобильного приложения «Безопасный регион», проходящего апробацию в столице. Приложение, работающее на трех языках (узбекском, русском и английском) пока доступно только для устройств под управлением Android, версия для iOS разрабатывается.

Как сообщила пресс-служба ГУВД, программа позволяет определить территориального инспектора профилактики и узнать номера его телефонов, а также ближайший отдел внутренних дел по геолокации.

В будущем, когда приложение будет интегрировано в систему экстренного вызова «102», дежурный оператор ГУВД сможет в реальном времени определить местонахождение звонящего, что повысит оперативность реагирования.

При помощи кнопки SOS можно быстро обратиться в экстренные службы или ближайшее подразделение внутренних дел. В разделе «Контакты» представлены телефоны доверия правоохранительных ведомств.

Через раздел «Прием обращений» можно направить обращение в ГУВД через Telegram. Еще одна возможность программы — оценка работы сотрудника ОВД.

Проект планируется масштабировать на весь Узбекистан и постоянно совершенствовать.