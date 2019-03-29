Государственный таможенный комитет Узбекистана снял с общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров о мониторинге контрактной стоимости экспортируемой плодоовощной и текстильной продукции. В документе предлагалось, чтобы фермеры и текстильные компании не продавали свою продукцию ниже минимального порога цен, установленного Министерством инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Как сообщили в пресс-службе МИВТ, 28 марта министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел встречу с предпринимателями и экспертами. На ней участники критически проанализировали проект постановления, «отметив ряд существенных аспектов, которые могут значительно повлиять как на условия ведения бизнеса для экспортеров, так и в конечном счете на ценообразование внутри страны».

По итогам встречи принято решение снять с общественного обсуждения проект документа, вызвавший негативную реакцию у предпринимателей и экспертов.

Ранее экономист Бехзод Хошимов в статье на «Газете.uz» объяснял, почему предложенные меры увеличат расходы бюджета и риски ведения бизнеса, а также подорвут шансы на увеличение производства.