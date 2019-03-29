Компания Huawei представила новые смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro на презентации в Париже. Устройства серии Huawei P30 стали новыми флагманскими камерофонами компании. Они способны конкурировать с профессиональными камерами благодаря инновационному спектральному сенсору, объективам с суперзумом, новой TOF-камере (Time of Flight) и технологиям стабилизации изображения OIS и AIS.

«Смартфоны серии Huawei P30 олицетворяют собой настоящий прорыв в области мобильной фотографии, который стал результатом долгого процесса совершенствования технологий мобильных камер. Такие инновации, как спектральный сенсор и объективы с суперзумом позволили нам серьезно продвинуться не только в фотографии, но и записи видео. Серия Huawei P30 устанавливает свои правила для нескольких новых поколений смартфонов», — сказал Ричард Ю, президент Huawei Consumer BG.

Реалистичная фотосъемка профессионального уровня

Смартфоны серии Huawei P30 меняют представление о мобильной фотографии. Huawei P30 Pro достиг рекордно высокого рейтинга DxOMark — 112 баллов. Он оснащен новой системой Leica с четырьмя камерами, включая 40 Мп основную камеру со спектральным сенсором Huawei, 20 Мп ультраширокоугольный объектив, 8 Мп телефото-объектив, а также TOF-камеру. Новые смартфоны оснащены 32 Мп фронтальной камерой для селфи-съемки.

1/1.7-дюймовый спектральный сенсор Huawei регистрирует свет новым способом. Цветовой фильтр RYYB-сенсора отличается от традиционного фильтра RGGB тем, что в нем зеленые пиксели заменены на желтые, что позволило расширить диапазон ISO вверх до значений 204 800 и 409 600 для Huawei P30 и Huawei P30 Pro соответственно. Благодаря этому фундаментальному изменению в технологии сенсора, в сочетании со светосильными объективами камер (f/1.6) и системой стабилизации Huawei AIS+OIS Huawei P30 Pro предлагает новые возможности для мобильной фотографии и видеографии в широком диапазоне сценариев съемки и условий освещения.





Переосмысление мобильной видеографии

Благодаря широкому набору видеофункций серия Huawei P30 готова к переходу в новую эру видеографии студийного уровня. Спектральный сенсор Huawei позволяет снимать видео в условиях с предельно низким уровнем освещенности и получать максимально четкие видеоролики.

Технологии Huawei AIS и OIS теперь поддерживают стабилизацию во время видеосъемки, а объективы с суперзумом обеспечивают высокую четкость крупных планов. Видеоредактор с функциями искусственного интеллекта предлагает пользователю инструменты для добавления фоновой музыки и специальных эффектов.

Прогрессивный дизайн

Смартфоны Huawei P30 с диагональю экрана 6,1 дюйма и 6,47-дюймовый Huawei P30 Pro будут доступны в двух вариантах градиентной расцветки — светло-голубой (Breathing Crystal) и северное сияние (Aurora). Корпус смартфонов имеет девятислойное нанооптическое покрытие. Экран с разрешением FHD+ (2340×1080 точек) имеет монолитную поверхность с небольшим скруглением (Dewdrop), максимальное покрытие площади корпуса и симметричный дизайн. Под стекло встроен дактилоскопический сенсор для быстрой и надежной идентификации владельца. Huawei P30 Pro также использует технологию Huawei Acoustic Display со встроенным под экран динамиком.

Модели P30 и P30 Pro также имеют ряд передовых функций, обеспечивающих конкурентные преимущества в мощности, производительности и эффективности.

Больше информации о возможностях новых моделей можно получить по ссылке.

Цена и доступность

В Узбекистане Huawei P30 и Huawei P30 Pro поступят в продажу в начале мая по рекомендованным ценам:

Huawei P30 Prо

Версия: 8 GB RAM + 256 GB ROM

Цвет: Светло-голубой, северное сияние

Цена: 990 долларов США

Huawei P30

Версия: 6GB RAM + 128 GB ROM

Цвет: Светло-голубой, северное сияние

Цена: 700 долларов США

На правах рекламы.