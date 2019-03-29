Церемония награждения победителей акции Hashar Week за раздельный сбор мусора состоялась 26 марта в Ташкенте.

Сертификаты за участие в организационных вопросах получили волонтеры, проводившие открытые уроки в школах и принимавшие сортированный мусор в пунктах приема, и сотрудники Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, содействовавшие разработке проекта.

Третье место занял ученик 6 класса Бобур Каримов, сдавший 60 кг мусора за неделю. Мальчик собирал макулатуру и пластиковые бутылки из магазинов. Бахадыр Пулатов сдал около 300 кг сортированного мусора и взял второе место. Первое место занял Ойбек Гулямов, сдавший порядка 400 кг пластика и 150 кг бумаги.





Международный политический консультант и управляющий директор компании по производству экологической упаковки The K’orôbe London, лектор Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте и автор проекта Hashar Week Суна Парк подчеркнула, что акция — это не разовая активность. Она выразила намерение и далее работать над проектом по сортировке мусора.

«Цель проекта — приучить людей сортировать мусор дома и приносить его в точки приема. Мы также планируем увеличить количество точек, проводить акции на ежегодной основе в масштабах всей республики», — сказала автор проекта.

Всего в приложении и Telegram-боте зарегистрировались 365 пользователей, 290 из которых были активными. Собрано 1,5 тонны мусора, 60% которого составляет пластик, 35% — бумага и 5% — стекло. Однако, по словам волонтеров, многие сдавали мусор без регистрации в приложении или боте, поэтому точных данных по количеству вовлеченных граждан и собранного мусора нет.

Волонтер проекта, принимавший отсортированный мусор на пункте сбора и участвовавший в дебатах, лекциях и мастер-классах для детей, Асилбек Ортиков считает, что целью Hashar Week было показать людям, какой вред они причиняют сами себе и окружающим.

«Мы объясняли людям, что лишь 10% мусора можно переработать из-за того, что бумага, пластик и стекло утилизируются вместе с пищевыми отходами. Волонтеры объясняли гражданам, как правильно сортировать мусор», — сказал Асилбек Ортиков.

Суна Парк добавила, что организаторы рассчитывали на большее количество участников, но целью проекта была не массовая мобилизация, быстрые результаты и цифры.

«Важно начать изменение сознания, вывести тему экологии на публичное рассмотрение, наравне со здоровым образом жизни или спортзалами. Если судить с этой стороны, то, мне кажется, нам это удалось», — считает автор проекта.

Суна Парк отметила, что для дальнейшей работы пунктов приема требуется четкая стратегия и маркетинговая кампания. Это поможет избежать ошибок, с которыми Госкомэкологии столкнулся на этапе старта. Необходима работа с населением, государственными структурами и организациями и финансирование. Одной из главных проблем специалист назвала недоверие граждан и даже некоторых крупных организаций к новым проектам.

«Жители Яккасарайского, Мирзо-Улугбекского и — самого активного — Мирабадского районов интересовались самим проектом, а не материальной выгодой. В других районах спрашивали именно о вознаграждении», — рассказала специалист.

По настоянию участников из школ и вузов конкурс был продолжен. Уже в начале апреля в пунктах приема планируется акцентировать внимание горожан на сортировку мусора в пользу подопечных детей благотворительного фонда Ezgu amal. Если удастся собрать по одному килограмму сортированного мусора от 10 тысяч человек, зарегистрированных в приложении или боте, все деньги, вырученные с продажи мусора, будут переданы фонду, сообщила Суна Парк.

В рамках недельного проекта было организовано 17 мероприятий с участием различных компаний и партнеров. По словам Суны Парк, художественную выставку в Доме фотографии можно считать самым успешным мероприятием. Hashar Week поддержали более 50 международных, государственных и негосударственных организаций, в числе которых хокимият Ташкента, Госкомэкологии, ПРООН, компании «Махсустранс», Nestle, Perspektiva Stroy Invest, беговое сообщество Ташкента Tashkent Runners и другие.





Суна Парк обратила внимание, что компании, занимающиеся сортировкой мусора, имеют большую выгоду, так как сырье продается мусороперерабатывающим заводам, которые изготавливают различную продукцию от геомембран до синтетического волокна.

«У нас немало заводов, и все они очень хорошо работают. Сложность внедрения раздельного сбора мусора среди населения заключается в стоимости оплаты вывоза мусора. В Узбекистане относительно невысокие цены этой услуги. Но для организации вывоза трех разных категорий мусора по всему городу необходимо больше техники, а оплата обслуживания должна быть минимум в два раза выше настоящей. Все упирается в финансы и агитацию населения, и это более чем можно осуществить», — подытожила Суна Парк.