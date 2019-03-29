Рейтинговое агентство Fitch Ratings 27 марта опубликовало обзор банковского сектора Узбекистана за 2018 год и прогноз на 2019 год.

По оценке агентства, прогноз по банковскому сектору Узбекистана остается стабильным с учетом результатов за 2018 год, свидетельствующих о хорошем качестве активов и прибыльности.

«Вместе с тем капитализация и ликвидность являются невысокими, и имеются риски, связанные с быстрым ростом кредитования (51% — в 2018 году) и выдачей кредитов в иностранной валюте», — говорится в отчете.

Качество активов является хорошим, отмечает Fitch. Обесцененные кредиты составляли лишь 1,3% от валовых кредитов в секторе на конец прошлого года и полностью покрывались резервами на потери по кредитам.

Валютный риск является существенным с учетом высокой долларизации кредитов в секторе (56% — на конец 2018 года). Кредиты, выдаваемые компаниям меньшего размера, как правило, в большей степени подвержены валютному риску, поскольку кредиты крупным компаниям в госсобственности, в том числе крупнейшие кредиты в иностранной валюте в секторе, имеют гарантии от государства.

«В то же время даже эти кредиты могут нести риск для банков, поскольку они могут быть реструктурированы при стрессовом сценарии», — подчеркивает агентство.

По данным Fitch, около 1,7 млрд долларов, номинированных в иностранной валюте кредитов у госбанков (12% от кредитов в секторе), было реструктурировано в 2017 году, чтобы снизить давление, обусловленное резким ослаблением национальной валюты после того, как была отменена привязка к доллару США.

Риски, связанные с качеством активов, также обусловлены ограниченной прозрачностью заемщиков из числа компаний малого и среднего бизнеса и слабым регулированием розничного кредитования при отсутствии лимитов на максимальную долговую нагрузку заемщиков (соотношение платежей к доходам (PTI) или по кредитованию в иностранной валюте. В то же время регулятор может ввести дополнительные ограничения, если посчитает, что риски существенно увеличиваются, считают эксперты.

Доходность на средний капитал в секторе составляла 13,5% в 2018 году (12,7% — в 2017 году), и чистая процентная маржа была на уровне 4,4%, чему способствовали более высокие процентные ставки по кредитам в национальной валюте после повышения Центральным банком ставки рефинансирования.

Непроцентный доход был важным источником прибыльности (46% от валового дохода) за счет комиссий по переводам денежных средств физическими лицами и транзакционных услуг, а также за счет прибыли от валютных операций. Операционные расходы были в целом стабильными (49% от валового дохода), в то время как отчисления под обесценение оставались низкими (менее 2% от средних кредитов).

Капитализация в секторе обеспечивает невысокую способность абсорбировать убытки после ослабления в предыдущем году, поскольку нераспределенная прибыль и взносы капитала не успевали за быстрым ростом кредитования.

Fitch ожидает, что быстрый рост кредитования, вероятно, продолжится, но капитализация останется выше минимальных уровней, хотя и ненамного. У частных банков рост, возможно, будет более сдержанным, чем у госбанков, поскольку они полагаются на генерирование капитала за счет прибыли и имеют меньше возможностей для его поддержки за счет взносов капитала.

Ликвидность в секторе также находится под давлением ввиду роста кредитования, считает агентство. Высоколиквидные активы в секторе сократились до 9% от суммарных активов на конец 2018 года (23% на конец 2017 года), и показатель чистого стабильного фондирования был на уровне 108%, что немногим выше регулятивного минимума в 100%.

Отношение кредитов к депозитам было высоким на уровне 239%, и сектор полагается на существенное фондирование от Фонда реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ), на который приходится около 40% суммарных обязательств.

«Мы ожидаем, что быстрый рост кредитования продолжится, поскольку объем кредитования все еще является невысоким относительно размера экономики Узбекистана», — отмечается в отчете.

По мнению Fitch, рост обусловлен тем, что госбанки направляют фондирование, полученное от ФРРУ, в стратегически значимые секторы экономики (нефтегазовый, горнодобывающий, транспортный, сельскохозяйственный и химический), на которые приходится около 40% от суммарного банковского кредитования. Частные банки кредитуют в основном недостаточно охваченные кредитованием предприятия малого и среднего бизнеса, осуществляют операции микрофинансирования и предоставляют кредиты розничным клиентам, говорится в обзоре.

Fitch оценил четыре государственных банка в Узбекистане — «Агробанк», «Асака», «Микрокредитбанк» и «Узпромстройбанк» — на уровне «BB-» со стабильным прогнозом. Такая оценку агентство выставило исходя из мнения о вероятной готовности и способности властей Узбекистана предоставить банкам поддержку, если она им потребуется.

Агентство также оценило три частных банка: «Ипак йули» («B» / прогноз «Стабильный»), «Трастбанк» («B» / прогноз «Стабильный») и «Универсал» («B-» / прогноз «Стабильный»).