Компания Murad Buildings подписала соглашение о сотрудничестве с CIS Education Group и стала оператором учебных заведений Cambridge International School. Образовательные учреждения были созданы на базе жилого комплекса Cambridge Residence.





Cambridge International School является международным оператором, который выстраивает образовательную систему в учебных заведениях по всему миру. Школа готовит выпускников с дипломами Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level, которые открывают двери в лучшие университеты США, Великобритании, Австралии, Канады и других стран.





«На фоне больших преобразований в Узбекистане компания Murad Buildings заметила большой спрос на качественные образовательные учреждения. Поэтому в 2017 году мы задумали проект, который назвали Safiya Park, который включал в себя не только жилые дома, но и большую современную школу и детский сад, а также коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру. Международная школа Cambridge International School проявила большой интерес к сотрудничеству в развитии общеобразовательного комплекса на территории Safiya Park. Эта организация провела большие исследования и пришла к выводу, что Узбекистан нуждается в большем количестве учебных учреждений, так как многие родители отправляют своих детей за границу. Учитывая наши общие ценности и подход к качеству, Murad Buildings проявил взаимное желание работать с Cambridge International School. Были привлечены зарубежные эксперты, которые помогли изменить проект и адаптировать его под международные стандарты. Комплекс был переименован в Cambridge Residence, потому что он создан на основе международной школы. Я горжусь тем, что в Узбекистане появляется еще одна школа мирового уровня, где дети будут получать достойное образование», — рассказал Мурад Назаров, основатель и руководитель Murad Buildings.





Инновационный образовательный комплекс Cambridge International School включает в себя школу на 540 мест и детский сад на 200 мест. Cambridge Residence — хороший пример международной кооперации: в проектировании объекта принимали участие узбекские и зарубежные специалисты. В Cambridge International School будут работать преподаватели и международные специалисты из Великобритании, Канады, Австралии и США, а также местные профессионалы.





Отличительной особенностью учебного учреждения станет серьезный акцент на современные инновационные технологии и спортивную инфраструктуру. В школе реализованы передовые инженерные и исследовательские лаборатории по всем научным направлениям, а также центр робототехники, медиа-пространства и кулинарная студия. Все учебное оборудование привезено из Германии, Финляндии, Швеции, Великобритании.





«Мы рады, что новый кампус в Ташкенте стал частью CIS Education Group и надеемся на долгосрочное продуктивное сотрудничество. Кембриджская образовательная программа помогает воспитанникам быть готовыми к вызовам современного мира, снабжая их знаниями и навыками, необходимыми для достижения высоких результатов в школе, университете и дальнейшей профессиональной деятельности», — сообщила Маргарет Райт, главный академический директор Cambridge International School.





Компания CIS Education Group намерена сотрудничать с властями Узбекистана и Ташкента по обмену образовательным опытом и совместному развитию педагогических кадров.

Школа Cambridge International School откроет свои двери 1 сентября.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 90−348−45−40.

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